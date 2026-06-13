Capturan en Veracruz a hombre requerido por homicidio y delitos contra la seguridad colectiva

El detenido contaba con un oficio de captura fechado el 19 de julio de 2024, emitido por el Juzgado Primero Municipal del distrito de Panamá, ramo penal, así como otro oficio del 21 de enero de 2025 solicitado por el Juzgado de Cumplimiento del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

Veracruz, Panamá Oeste/Un hombre de 34 años fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional durante un patrullaje preventivo realizado en la calle principal de Majagual, en el corregimiento de Veracruz, tras ser verificado en el Sistema de Verificación Ciudadana y detectar que mantenía múltiples oficios de captura vigentes.

De acuerdo con el informe policial, el ciudadano era requerido por los delitos contra la seguridad colectiva y por homicidio doloso, lo que activó de inmediato el procedimiento de aprehensión por parte de las autoridades.

El detenido contaba con un oficio de captura fechado el 19 de julio de 2024, emitido por el Juzgado Primero Municipal del distrito de Panamá, ramo penal, así como otro oficio del 21 de enero de 2025 solicitado por el Juzgado de Cumplimiento del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

La detención se produjo como parte de los patrullajes preventivos que realiza la Policía Nacional en distintos puntos del país, con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y reforzar la seguridad ciudadana.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener estos operativos a nivel nacional para dar respuesta a los requerimientos judiciales y fortalecer la tranquilidad en las comunidades.