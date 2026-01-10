EEUU insta a ciudadanos estadounidenses a irse de Venezuela 'inmediatamente'

Washington, Estados Unidos/El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió el sábado a sus ciudadanos que estén en Venezuela que abandonen el país "inmediatamente" debido a que la situación de seguridad es "inestable".

"Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que instalaron retenes y registran los vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado en una alerta de seguridad.

Nota relacionada: Trump firma decreto para proteger ingresos por petróleo de Venezuela retenidos por EEUU

La advertencia fue lanzada cuando se cumple una semana desde que Washington capturó al derrocado presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un bombardeo en Caracas. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

En desarrollo.