Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá inicia su participación en el evento

Paraguay/Con la participación del atleta Patrick Taylor en tiro deportivo, modalidad Escopeta y la prueba de Skeet, se debutó en Asunción 2025. Estaban 75 platos en disputa.

El panameño registró 22 puntos de 25 posibles en la primera ronda, 21 puntos en la segunda ronda y 20 puntos en la tercera, acumulando un total de 63/75 puntos y ubicándose en la cuarta posición parcial al término del primer día de la Fase Clasificatoria, entre ocho competidores.

El domingo 10 de agosto, a las 6:30 am (hora de Panamá), intervendrá en el segundo día de la Fase Clasificatoria, buscando quedar entre los seis primeros lugares y avanzar así a la final de la prueba.

La final se realizaría este mismo domingo 10 de agosto a las 10:00 am.

La modalidad

La modalidad escopeta en el tiro deportivo es una disciplina en la que los tiradores disparan a blancos móviles (habitualmente platos de arcilla) que son lanzados al aire desde máquinas llamadas lanzaplatos. Esta modalidad se basa en la rapidez, precisión y reflejos del tirador, ya que los objetivos están en movimiento.

Dentro de la modalidad escopeta, hay tres principales disciplinas:

1. Skeet

Se utilizan dos casas de lanzamiento : alta (izquierda) y baja (derecha).

: alta (izquierda) y baja (derecha). Los platos se cruzan frente al tirador, que se mueve a través de 8 estaciones dispuestas en semicírculo.

se cruzan frente al tirador, que se mueve a través de 8 estaciones dispuestas en semicírculo. Los tiros se realizan de uno en uno o en dobles (dos platos lanzados a la vez).

se realizan de uno en uno o en dobles (dos platos lanzados a la vez). Es una disciplina muy técnica, donde los ángulos y tiempos son clave.

2. Foso Olímpico (Trap)

Se utilizan 15 máquinas lanzaplatos dispuestas en una fosa frente a los tiradores, ocultas bajo tierra.

dispuestas en una fosa frente a los tiradores, ocultas bajo tierra. El tirador no sabe de qué máquina saldrá el plato ni en qué dirección ni ángulo será lanzado.

no sabe de qué máquina saldrá el plato ni en qué dirección ni ángulo será lanzado. Cada tirador dispara desde cinco estaciones diferentes, en rotación.

dispara desde cinco estaciones diferentes, en rotación. Hay versiones: foso olímpico, foso universal, y doble trap (donde se lanzan dos platos simultáneamente).

3. Recorrido de Caza (Sporting)

Simula situaciones de caza real .

. Los platos pueden salir desde distintas posiciones , con trayectorias, velocidades y ángulos muy variados.

, con trayectorias, velocidades y ángulos muy variados. Es menos estandarizada que el skeet o trap, y muy popular por su variedad y realismo.

Características generales del tiro con escopeta:

Se utilizan escopetas de ánima lisa , comúnmente de doble cañón (superpuestas o yuxtapuestas).

, comúnmente de doble cañón (superpuestas o yuxtapuestas). La munición está limitada por el reglamento (por ejemplo, no más de 24 o 28 gramos de perdigones en competencias olímpicas).

está limitada por el reglamento (por ejemplo, no más de 24 o 28 gramos de perdigones en competencias olímpicas). Es una disciplina olímpica (tanto skeet como foso olímpico lo son).

