Panamá vs Estados Unidos| Campeonato Sub-15 de Concacaf: Una semifinal definida en penales

Panameños y estadounidenses protagonizaron un partido reñido en las semifinales del certamen que se realiza en Alajuela, Costa Rica.

Costa Rica/Las selecciones de Panamá y Estados Unidos protagonizaron este sábado uno de los partidos de las semifinales del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf que se disputa en el Complejo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) en Alajuela, Costa Rica.

Transcurría el primer minuto de juego cuando el equipo panameño tomó la ventaja mediante un gol de Jasio Jordán.

El conjunto estadounidense empató al minuto 13 con un gol de Niccolo Vafiades y, al 17, tomó la ventaja con otro tanto.

Cuando el primer tiempo estaba por terminar, Mauro Ortega marcó de cabeza el gol del empate para los panameños.

El marcador se mantuvo 2-2 a pesar de las aproximaciones de ambos conjuntos en el segundo tiempo. El portero panameño Isaías Abuabara tuvo buenas intervenciones que evitaron la caída de la cabaña panameña. El empate persistió y fue necesaria la definición en la tanda de penales.

Ambos equipos fueron efectivos desde el punto penal, aunque un fallo de Uribiades Muñoz y una atajada al cobro de Neir Marrugo propiciaron que Estados Unidos se impusiera en la tanda por 6 a 5 y avanzara a la final.

La tanda de penales para Panamá se desarrolló de la siguiente manera: Alexander Tull (anotó), Alfredo Maduro (anotó), Emanuel Rodríguez (anotó), Steven Moreno (anotó), Uribiades Muñoz (falló), Gabriel Mendoza (anotó) y Neir Marrugo (atajada).

Estados Unidos jugará la final del certamen el domingo 10 de agosto ante México que venció en el otro duelo semifinal a Costa Rica, por 2 goles a 1.

Resultados

Panamá ha jugado un total de cinco partidos en el certamen con los siguientes resultados:

Panamá 1-2 Honduras

El equipo panameño debutó el sábado 2 de agosto con una derrota sobre el elenco hondureño.

Hendry Ciguenza adelantó a Honduras al minuto 15 con un potente disparo al ángulo superior derecho desde un tiro libre, marcando el primer gol del torneo.

Said Canales amplió la ventaja para los 'catrachos' al 23’ con una definición de zurda dentro del área.

El capitán Alfredo Maduro descontó para Panamá al 30’ con un remate de corta distancia.

Panamá 4-2 El Salvador

Después de perder ante Honduras en su debut, la selección panameña trataba de reivindicarse y lo consiguió el domingo 3 de agosto con una victoria ante su similar salvadoreña.

Jasio Jordán (12'), Mauro Ortega (24'), Alfredo Maduro (48') y Steven Moreno (68´) anotaron los goles del equipo panameño.

Francisco Herrera y Jayson Ramírez marcaron los tantos del elenco salvadoreño.

Nicaragua 0-4 Panamá

El combinado canalero vulneró a la defensa nicaragüense y controló el partido lo que se reflejó en el resultado. Alfredo Maduro aprovechó una serie de rebotes en el terreno de los pinoleros para concretar el primer gol al minuto 3.

Neir Marrugo amplió la ventaja de los panameños al minuto 12 en un cobro de tiro de esquina. Luego, al 35, Maduro tomó un balón suelto y concretó el tercer gol canalero que también fue el segundo en su cuenta particular.

José Pierre marcó el cuarto gol del equipo panameño al minuto 58.

México 2-3 Panamá

El equípo panameño marcó sus tres goles en el primer tiempo. Alfredo Maduro marcó el primer tanto de los canaleros al minuto 4.

El ataque de Panamá continuó y, al minuto 10, se puso el marcador 2-0 con un tanto de Alexander Tull. Cinco minutos después, Maduro sumó el tercer gol tras tomar el balón desde la mitad de la cancha.

Con el 3-0 en contra, el elenco mexicano no se dio por vencido y buscó la remontada con dos goles que marcó al minuto 22 de juego y en la reposición (70+1'), pero no le alcanzó para al menos empatar.