¡Panamá se activa!| Selecciones mundialistas Sub-20 y Sub-17 son llamadas para iniciar nueva semana de trabajos
Panamá/La Selección Sub-20 Masculina de Panamá retomará la próxima semana los entrenamientos con miras a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
Tras disputar dos amistosos con Colombia en Cali y luego de que los jugadores entrenarán la semana pasada completa con sus clubes, los dirigidos por Jorge Dely Valdés retomarán los trabajos con la selección.
Los entrenos se realizarán desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de agosto en el COS Sports Plaza en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.
Panamá Sub-20, liderada por el entrenador Jorge Dely Valdés, disputará el Grupo B del Mundial de la categoría junto con las selecciones de Corea del Sur, Ucrania y Paraguay.
Llamados a entrenamientos
- JOEL GARCÉS (ALIANZA FC)
- OLIVER CAMPO (ALIANZA FC)
- ARIEL ARROYO (CD ÁRABE UNIDO)
- OSCAR PEÑALBA (CD ÁRABE UNIDO)
- ANTONY HERBERT (CD ÁRABE UNIDO)
- JASIR DÍAZ (SD ATLÉTICO NACIONAL)
- ELEUTERIO GARIBALDI (SD ATLÉTICO NACIONAL)
- SAMIR DÍAZ (SD ATLÉTICO NACIONAL)
- FRANCISCO BROWN (SD ATLÉTICO NACIONAL)
- ÁNGELO GUDIÑO (FC CHORRILLO)
- JUAN HALL (HERRERA FC)
- JOSÉ GONZÁLEZ (HERRERA FC)
- DAIVIS MURILLO (CD DEL ESTE)
- IAN FLORES (SAN FRANCISCO FC)
- AARON MOSQUERA (SAN FRANCISCO FC)
- CARLOS SINISTERRA (SAN FRANCISCO FC)
- BLAS PÉREZ (TAURO FC)
- KEVIN BERNAL (TAURO FC)
- ALBERTO RUIZ (TAURO FC)
- JOSUÉ VERGARA (TAURO FC)
- ÁNGEL DÍAZ (TAURO FC)
- REYNALDO WILLIAMS (TAURO FC)
- CECILIO BURGESS (UMECIT FC)
- ADRIÁN CASTILLO (UMECIT FC)
- DAVID LEAL (UMECIT FC)
- ERNESTO GÓMEZ (CD UNIVERSITARIO)
- ALLAN SALDAÑA (CD UNIVERSITARIO)
Selección Sub-17
La Selección Sub-17 Masculina de Panamá se sigue preparando para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.
La próxima semana volverá a entrenar del lunes 11 al miércoles 13 de agosto en la cancha del CAI Sport Center en horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., para luego seguir con los trabajos de gimnasio.
Panamá Sub-17 quedó ubicada en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, junto con las selecciones de Irlanda (5 noviembre), Paraguay (8 noviembre) y Uzbekistán (11 noviembre).
Llamados a entrenamientos
- JORDAN ROBLES (ALIANZA FC)
- GERSON GORDÓN (BOCAS FC)
- SHAYRON STEWART (BOCAS FC)
- JEAN CASTILLO (CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE)
- ABRAHAM ALTAMIRANO (CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE)
- RENSO REYES (CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE)
- HÉCTOR GUERRA (CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE)
- NICHOLAS TURNER (ACADEMIA COSTA DEL ESTE)
- DAVID BONILLA (PANAMA CITY FC)
- ADAMIR APARICIO (CD PLAZA AMADOR)
- ANTHONY RAMOS (CD PLAZA AMADOR)
- EDGARDO TOVARES (CD PLAZA AMADOR)
- JOSEPH PACHECO (CD PLAZA AMADOR)
- ABRAHAM SALINAS (CD PLAZA AMADOR)
- JASSIT GUTIÉRREZ (SPORTING SM)
- JOSIMAR PALACIOS (SPORTING SM)
- MOISÉS RICHARDS (SPORTING SM)
- PABLO ARANDA (SPORTING SM)
- STEPHEN DOMÍNGUEZ (SPORTING SM)
- ISAAC DELGADO (SPORTING SM)
- MIKEL PRADO (TAURO FC)
- ADRIÁN OLIVARDÍA DE ORTA (TAURO FC)
- DANIEL GIANOTTI (TAURO FC)
- EDUARDO CEDEÑO (TAURO FC)
