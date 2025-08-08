Barcelona y Marc-André ter Stegen liman asperezas. El portero alemán recupera la capitanía

España/Marc-André ter Stegen, expedientado el martes por el FC Barcelona, firmó la autorización para que el club envíe a LaLiga el informe médico del arquero alemán, anunció el Barça este viernes por la noche.

El comunicado del club culé llegó horas después de que Ter Stegen mostrase en Instagram su disposición "a colaborar" con el club para resolver el conflicto.

Después de la luz verde del guardameta, el Barça precisó que queda cerrado el expediente disciplinario y que Ter Stegen recupera el brazalete de capitán del primer equipo, que estuvo provisionalmente en manos del central uruguayo Ronald Araujo.

Invitado a marcharse tras dos temporadas marcadas por graves lesiones, el internacional germano de 33 años, operado recientemente de la espalda, se negaba a que el Barça comunicase su expediente médico a LaLiga para que la instancia evaluase su tiempo de indisponibilidad.

Ter Stegen, al que le fue retirada la capitanía del equipo el jueves, dos días después de que se le abriera un expediente disciplinario, reconoció en un texto publicado en su cuenta en Instagram que los últimos meses han sido "especialmente difíciles" para él, "tanto física como personalmente".

A pesar de esto, aseguró que su compromiso con el equipo "sigue siendo total".

El arquero sostiene que se operó con pleno conocimiento y aprobación por parte del Barcelona "con la intención de priorizar" su salud y carrera deportiva "a largo plazo".

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia de ter Stegen tras la operación para cumplir con el fair-play financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Ter Stegen, último jugador que permanece en el Barça de la Liga de Campeones ganada en 2015, tiene la competencia por un puesto bajo el arco del recién fichado Joan García y del veterano polaco Wojciech Szczesny.

Disposición

El arquero alemán firmó la autorización para que el club envíe a LaLiga el informe médico del arquero alemán, anunció el Barça este viernes por la noche.

El comunicado del club culé llegó horas después de que ter Stegen mostrase en Instagram su disposición "a colaborar" con el club para resolver el conflicto.

Después de la luz verde del guardameta, el Barça precisó que queda cerrado el expediente disciplinario y que ter Stegen recupera el brazalete de capitán del primer equipo, que estuvo provisionalmente en manos del central uruguayo Ronald Araujo.

Invitado a marcharse tras dos temporadas marcadas por graves lesiones, el internacional germano de 33 años, operado recientemente de la espalda, se negaba a que el Barça comunicase su expediente médico a LaLiga para que la instancia evaluase su tiempo de indisponibilidad.

Te puede interesar: LPF calendario| Torneo Clausura 2025 llega a su jornada 4 y presenta estos partidos

Ter Stegen, al que le fue retirada la capitanía del equipo el jueves, dos días después de que se le abriera un expediente disciplinario, reconoció en un texto publicado en su cuenta en Instagram que los últimos meses han sido "especialmente difíciles" para él, "tanto física como personalmente".

A pesar de esto, aseguró que su compromiso con el equipo "sigue siendo total".

El arquero sostiene que se operó con pleno conocimiento y aprobación por parte del Barcelona "con la intención de priorizar" su salud y carrera deportiva "a largo plazo".

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia de ter Stegen tras la operación para cumplir con el fair-play financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Ter Stegen, último jugador que permanece en el Barça de la Liga de Campeones ganada en 2015, tiene la competencia por un puesto bajo el arco del recién fichado Joan García y del veterano polaco Wojciech Szczesny.