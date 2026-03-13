Alemania critica la suavización estadounidense de las sanciones petroleras a Moscú

La guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán ha trastocado los sectores energéticos y de transporte del mundo, paralizando prácticamente la actividad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Oslo, Noruega/El Gobierno alemán consideró el viernes "un error" la flexibilización de las sanciones petroleras estadounidenses contra Moscú, una medida adoptada por el gobierno de Donald Trump para intentar estabilizar el mercado mundial de la energía, trastornado por la guerra en Oriente Medio.

Durante su visita a Noruega, el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró "un error" suavizar las sanciones "por cualquier motivo".

"Queremos asegurarnos de que Rusia no aprovecha la guerra en Irán para debilitar a Ucrania", añadió Merz en una rueda de prensa en la localidad noruega de Andoya.

Merz añadió que los líderes del G7 habían hablado de los suministros de petróleo y gas procedentes de Rusia y que seis de ellos "consideraron claramente" que la flexibilización "no enviaba la señal adecuada".

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, hablando junto a Merz, se mostró "extremadamente escéptico" sobre la conveniencia de flexibilizar las sanciones petroleras.

La guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán ha trastocado los sectores energéticos y de transporte del mundo, paralizando prácticamente la actividad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.