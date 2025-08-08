Jiu-jitsu| Lucas Dylan Goldner: El panameño está listo para volver a la competencia

El combatiente regresa para competir en un campeonato que se realizará en Austin, Texas (Estados Unidos)

Estados Unidos/Tras meses de intenso entrenamiento, el talentoso luchador panameño Lucas Dylan Goldner, ahora de 17 años, está listo para regresar a la competición, este sábado, competirá en el Austin Grappling Championship en Texas, un evento de la reconocida North American Grappling Association (NAGA).

NAGA, la organización de grappling mixto más grande del mundo, ofrece divisiones para todos los niveles y edades, tanto en jiu-jitsu con kimono (BJJ) como sin él.

El regreso de Goldner se da tras una importante victoria. El año pasado, cuando aún tenía 16, el joven atleta conquistó la medalla de oro para Panamá en la prestigiosa World League Jiu-Jitsu en Stockton, California.

La pasión de Lucas por este deporte comenzó a los 4 años. Desde entonces, ha perfeccionado su técnica con un equipo de apoyo de primer nivel que incluye asesores psicológicos, nutricionistas y expertos en crossfit, todo bajo la guía de su entrenador, David Beluche, quien lo ha acompañado por más de una década.

La participación de Lucas Goldner en Texas no solo demuestra su dedicación y talento, sino que también sirve de inspiración para jóvenes atletas en Panamá, probando que con disciplina y el apoyo correcto, los sueños deportivos son alcanzables.

Beneficios

La práctica del jiu-jitsu en adolescentes ofrece múltiples beneficios, tanto físicos como mentales y emocionales. A continuación te detallo los principales:

Beneficios psicológicos y emocionales

Aumenta la autoestima y la confianza

Aprender a defenderse y progresar en el arte marcial refuerza la autoconfianza.

Mejora el autocontrol y la disciplina

El jiu-jitsu exige respeto por el oponente, control emocional y cumplimiento de reglas.

Reduce el estrés y la ansiedad

La actividad física y el enfoque en el entrenamiento ayudan a liberar tensiones.

Fomenta la resiliencia

Enfrentar derrotas y aprender de ellas enseña a no rendirse ante los fracasos.

Beneficios físicos

Mejora la condición física general

Aumenta la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación motora.

Desarrollo corporal equilibrado

A diferencia de otros deportes, trabaja todo el cuerpo de forma simétrica.

Fomenta hábitos saludables

Los adolescentes que entrenan regularmente tienden a adoptar rutinas más sanas.

Beneficios sociales

Promueve el trabajo en equipo y la cooperación

Aunque es un deporte individual, el entrenamiento requiere colaboración y respeto mutuo.

Crea un sentido de comunidad

Los gimnasios de jiu-jitsu suelen ser ambientes positivos que fortalecen el sentido de pertenencia.

Disminuye el riesgo de acoso escolar (bullying)

Un adolescente que se siente seguro y seguro de sí mismo es menos propenso a ser víctima y también menos probable de convertirse en agresor.

Impacto positivo en el rendimiento académico

La mejora en la concentración, la autodisciplina y la gestión del tiempo puede reflejarse en un mejor desempeño escolar.