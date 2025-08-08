Béisbol U18 Panamá| Roderick Medina: El lanzador llamó la atención en juego de preparación

El serpentinero forma parte de un grupo de jugadores que busca conseguir un puesto en la selección de Panamá para el Mundial que se disputará en Okinawa, Japón.

Panamá/El lanzador derecho Roderick Medina tuvo una gran salida esta mañana con la Selección Nacional u18 que jugó partido de preparación en el campo alterno de la Academia Mariano Rivera en La Chorrera, como parte de su entrenamiento de cara al Mundial de la categoría a jugarse desde el 5 de septiembre en la ciudad de Okinawa, Japón.

Medina, hijo del ex grandes ligas Rafael Medina, completó 4.0 buenas entradas sin permitir imparables, sin tolerar carreras, ponchando a 4 y boleando a 1 con tan solo 58 lanzamientos, de los cuales 36 fueron por la zona de los strikes.

El derecho utilizó como punta de lanza su recta que se movió entre 89 y 93 millas por horas, con un cambio efectivo y un rompiente que estuvo alrededor de la zona.

"Tuvo una gran salida, lo vimos muy bien, hemos trabajado mucho con Roderick en lo que es su control, su localización, yo hablé con él y se lo expliqué, tú tienes las millas, no tienes que buscar millas, lo que tienes que hacer es mejorar la localización de tus lanzamientos y tendremos resultados", dijo el coach de los lanzadores, Herman Montero.

Montero ha estado de cerca en el desarrollo de Medina en los entrenamientos del equipo nacional y dijo que la salida de hoy ha sido su mejor presentación hasta el momento.

"Excelente, muy bien, dominó la zona y eso es muy bueno, estamos contentos con el trabajo de Medina en su salida de hoy", explicó Montero.

Hoy también trabajaron por la Selección Nacional el derecho de Panamá Este Joel González y el derecho coclesano Juan Ortega.

Después de unos días de descanso activo, hoy tomaron parte del partido el receptor Yadier Fuente que ha tenido molestias en un dedo de su mano derecha y el jardinero Luis Rivera que viene de una recuperación en una de sus piernas.

Este sábado el equipo jugará otro partido en la Academia Mariano Rivera desde las 9:00 a.m.

El Mundial

El Mundial de Béisbol Sub-18 (U-18 Baseball World Cup) es un torneo internacional organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) que reúne a las mejores selecciones nacionales del mundo en la categoría de menores de 18 años. A continuación, te presento un resumen de su historia y evolución:

Historia del Mundial de Béisbol U-18

Orígenes

Primera edición : 1981, en Estados Unidos, bajo el nombre de Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol.

: 1981, en Estados Unidos, bajo el nombre de Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol. Inicialmente fue organizado por la IBA (International Baseball Association) , que más tarde se convirtió en parte de la WBSC .

, que más tarde se convirtió en parte de la . El torneo ha cambiado de nombre y formato a lo largo del tiempo, pero ha mantenido su enfoque en jugadores menores de 18 años.

Evolución del nombre

1981–1987: Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol (Junior World Baseball Championship)

Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol (Junior World Baseball Championship) 1989–2011: Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil (World Junior Baseball Championship)

Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil (World Junior Baseball Championship) 2013 en adelante: Mundial de Béisbol Sub-18 (U-18 Baseball World Cup), bajo la gestión de la WBSC.

Formato del Torneo

Participan 12 selecciones nacionales , clasificadas a través de torneos continentales (como el Panamericano U-18, Campeonato Asiático, etc.).

, clasificadas a través de torneos continentales (como el Panamericano U-18, Campeonato Asiático, etc.). El torneo se realiza cada dos años (bienal) y consta de las siguientes etapas : fase de grupos, Súper Ronda y Final.

y consta de las : fase de grupos, Súper Ronda y Final. Simultánea a la Súper Ronda se juega una Ronda de Consolación para definir los ocupantes de los puestos del siete al 12.

Información de Fedebeis