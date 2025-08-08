Copa Centroamericana 2025| Municipal vs Sporting San Miguelito: 'Académicos' de Panamá sacan punto de Guatemala

El representante panameño debutó en el torneo regional con una visita al Estadio El Trébol

Guatemala/El Sporting San Miguelito debutó este jueves en la Copa Centroamericana 2025 con un empate, 1-1, ante el Municipal en un partido del Grupo B del certamen realizado en el Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala.

Los visitantes se adelantaron temprano al minuto 2 con un potente cabezazo de Martín Ruiz, quien envió al fondo de la red un tiro libre servido al área por Yair Jaén.

Rodrigo Saravia empató para Municipal al 32’. Cristian Hernández recuperó el balón por la derecha del área antes de asistir con un pase preciso para que Saravia definiera dentro del área chica.

El guardameta de Sporting San Miguelito, Marcos De León, tuvo varias intervenciones clave en el cierre del partido para mantener la igualdad. Primero, al 90’+3’, atajó un tiro libre de José Martínez que iba al rincón inferior izquierdo, y luego, al 90’+5’, realizó una parada acrobática para negar un cabezazo de Yasnier Matos.

Municipal recibirá a Real España, mientras que Sporting San Miguelito visitará a Diriangén FC el próximo miércoles cuando continúe la acción en la Copa Centroamericana.

Estadísticas

Posesión

Municipal: 60,8 %

60,8 % Sporting SM: 39,2 %

Porcentaje de éxito en los duelos

Municipal: 42,9 %

42,9 % Sporting SM: 57,1 %

Duelos aéreos ganados

Municipal: 47,1 %

47,1 % Sporting SM: 52,9 %

Intercepciones

Municipal: 6

6 Sporting SM: 8

Fueras de juego

Municipal: 3

3 Sporting SM: 2

Tiros de esquina

Municipal: 7

7 Sporting SM: 4

Reseña

La Central American Cup es un torneo de clubes de fútbol que reúne a los mejores equipos de Centroamérica y forma parte del nuevo ecosistema de competiciones de la Concacaf. Creado para dar mayor visibilidad y competitividad al fútbol de la región, este torneo debutó en 2023 y se celebra anualmente.

El certamen incluye a clubes de ligas como la Liga Nacional de Guatemala, Liga Promérica de Costa Rica, Liga Panameña de Fútbol, entre otras de la región, y sirve como vía de clasificación directa a la Concacaf Champions Cup, el principal torneo de clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La Central American Cup se compone de una fase de grupos seguida de rondas de eliminación directa, lo que garantiza un alto nivel de competitividad y partidos emocionantes. Además de ofrecer una plataforma para el desarrollo de talento local, también fortalece la identidad futbolística de Centroamérica y genera nuevas oportunidades comerciales y deportivas para los clubes participantes.

Con su formato moderno y enfoque regional, la Central American Cup representa un paso importante hacia la consolidación del fútbol centroamericano en el escenario internacional.

Información de Concacaf

