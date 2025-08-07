Béisbol| Pequeñas Ligas: Panamá se mete en la final internacional de la Serie Mundial Junior

La representación panameña alcanza una instancia importante en el certamen que se disputa en Taylor, Michigan (Estados Unidos).

Estados Unidos/Panamá, representante de Latinoamérica en la Serie Mundial de Béisbol Junior, avanzó a la final internacional del certamen con una victoria sobre el equipo de Europa-África (Alemania), por 9 carreras a 3.

El encuentro, correspondiente al grupo internacional del torneo, se disputó este jueves en el Heritage Park de Taylor, Michigan.

Luego de esta victoria, el equipo panameño deberá enfrentar al elenco de Asia -Pacífico (China Taipéi) en la final internacional que se disputará el sábado 9 de agosto a las 2:00 p.m. (hora de Panamá). Ambos conjuntos jugaron entre sí en la jornada del domingo 3 de agosto y la victoria fue para los asiáticos, por 11 carreras a 0.

El ganador del encuentro entre Panamá y Asia-Pacífico clasificará al partido por el título de campeón mundial de béisbol junior ante el triunfador del cotejo entre los representantes del Sudeste y el Suroeste de Estados Unidos.

El torneo

La Junior League World Series (JLWS) es un torneo internacional de béisbol para jugadores de entre 13 y 14 años, organizado por Little League International y celebrado anualmente en Taylor, Michigan, desde 1981.

Participan 12 equipos: seis de Estados Unidos (incluyendo uno anfitrión de Michigan) y seis del resto del mundo.

El formato es de eliminación doble, culminando con partidos de campeonato internacional, campeonato nacional de EE. UU. y la final mundial.

Historia reciente

En 2023 y 2024, la representación de Taoyuan (Taiwán) dominó el torneo, llevándose los títulos con su equipo de Asia‑Pacífico. En 2024 vencieron a Taylor, Michigan en la final por 6‑0 — una contundente victoria con esfuerzo monticular y potente ofensiva.

Destacado

Taiwán ganó su décimo título Junior League en 2024 .

ganó su décimo título en . El equipo de Taylor North (Michigan), aunque subcampeón en 2023 y 2024, atrajo audiencias récord locales gracias a su desempeño y apoyo del público.

Panamá en la Serie Mundial Junior

En la edición regional latinoamericana de 2025 (previa a la JLWS), Panamá fue campeón invicto representado por la Liga Provincial de Antón (Coclé). Derrotó 8‑1 a República Dominicana en la final en Ciudad de Guatemala, asegurando su paso al torneo mundial en Taylor, Michigan.

Panamá tiene un título de campeón mundial en este certamen tras conseguirlo como representante de Latinoamérica en la edición del año 2005. El equipo, integrado por jugadores de la provincia deportiva de Panamá Metro, derrotó en la final al conjunto de Tarpon Springs, Florida (Estados Unidos), por 3 carreras a 0.

Puntos clave del desempeño panameño