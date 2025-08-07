Andrés Andrade| El panameño prolonga su estancia con el LASK Linz de Austria

¡IMPERDIBLE! Sintoniza los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre/ 6:00 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre/ 8:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Austria/El defensor panameño Andrés Andrade firmó una extensión de tres años de su contrato con el LASK Linz. Estuvo lo anunció el club de la Bundesliga de Austria mediante un video difundido en sus redes sociales.

"Es hora de anunciar que nuestro #16 está renovando su contrato en LASK", precisó el elenco austriáco en la descripción del video en el que aparece Andrade en la cancha del Raiffeisen Arena con una camiseta con el número 2028, año tope de su nuevo acuerdo.

"Estoy feliz de anunciar que extiendo mi contrato por un año y más", dijo el panameño en inglés. "Busco crear buenos recuerdos con ustedes más adelante... ¡Vamos!", agregó.

Andrade, quien ha sido parte del actual proceso de la Selección de Fútbol de Panamá, se ha constituido en un jugador de gran valor para el LASK Linz al que llegó por primera vez en el año 2018.

Trayectoria

Andrés Alberto Andrade Cedeño es un futbolista panameño nacido el 16 de octubre de 1998 en Ciudad de Panamá. Se desempeña como defensa central o lateral izquierdo y se ha consolidado como una de las promesas más sólidas del fútbol panameño en el extranjero.

Inicios en Panamá y salto al fútbol internacional

Andrade inició su carrera profesional en el San Francisco FC de La Chorrera donde rápidamente llamó la atención por su talento defensivo y capacidad para salir jugando con el balón controlado.

En 2017 dio el salto internacional al unirse al Querétaro FC de la Liga MX. Aunque no logró establecerse como titular en el primer equipo, su experiencia en México le sirvió de plataforma para crecer y proyectarse hacia Europa.

Consolidación en Europa

En 2018, Andrade firmó con el LASK Linz de Austria, equipo con el que empezó a sumar minutos en competencias europeas. Su progresión lo llevó a Alemania en 2021, firmando con el Arminia Bielefeld en la Bundesliga de Alemania. A pesar del descenso del club, Andrade demostró ser un jugador confiable. Posterioremente volvió al LASK con el que ha continuado su carrera.

Presente con la selección de Panamá

A nivel internacional, Andrés Andrade debutó con la selección mayor de Panamá en 2018. Desde entonces, ha sido un jugador regular en las convocatorias del técnico Thomas Christiansen, participando en torneos como la Copa Oro de la Concacaf y en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Su madurez táctica, presencia física y liderazgo en la zaga lo han convertido en uno de los pilares defensivos del combinado nacional panameño.

Datos clave de Andrés Andrade