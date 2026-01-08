Selección Sub-17 de Panamá| Felipe Baloy revela convocatoria para el Torneo del Sol en México

El certamen servirá de preparación para el conjunto panameño que competirá en el Premundial de Concacaf que se realizará en la ciudad de Panamá desde el 5 de febrero.

Panamá/Felipe Baloy, entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá, definió la lista de convocados para el próximo Torneo del Sol 2026, a realizarse en Toluca, México, del 12 al 17 de enero.

Baloy eligió a un grupo de 22 jugadores que estarán viajando este sábado 10 de enero rumbo a territorio mexicano para decir presente en la competencia internacional.

El elenco juvenil panameño tiene programado debutar en la competición este lunes 12 de enero en acción del grupo B.

El Torneo del Sol, competición reservada para jugadores nacidos en el 2007 y menores, servirá de preparación con miras al próximo Clasificatorio Sub-17 de Concacaf, torneo a disputarse en el mes de febrero en el estadio Rommel Fernández, donde Panamá buscará su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El torneo, a realizarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, reúne a la Selección Sub-17 de México, la Selección Sub-17 de Guatemala, junto a las selecciones regionales de México y equipos destacados de la Liga TDP.

Panamá Sub-17 está ubicado en el grupo B y estará disputando sus partidos de la fase regular el próximo lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final a disputarse el jueves 15.

Los ganadores estarán avanzando a las semifinales el viernes 16 y la gran final se jugará el sábado 17 donde se conocerá el campeón del Torneo del Sol 2026.

Los partidos serán transmitidos en vivo a través de la plataforma YouTube en el canal @LigaTDP.

El elenco juvenil panameño ya vio acción el año pasado en esta competición, donde accedió hasta la fase de los cuartos de final.

La Sub-17 cumplirá el viernes 9 y sábado 10 de enero con sus últimos dos entrenamientos, previo a su viaje este sábado en horas de la tarde rumbo a suelo mexicano.

Convocatoria

Porteros

Adamir Aparicio (CD Plaza Amador)

Isaías Abuabara (Celta de Vigo - ESP)

Defensas

Emanuel Edwards (CAI)

Renso Reyes (CAI)

Johan Andrade (CD Plaza Amador)

Arian Reyes (Indy Eleven Pro Academy - USA)

Josmil Alderete (Tauro FC)

Cristian Ibarra (CD Plaza Amador)

Ian Lucca Centella (Panamá City FC)

Abdiel Gordón (Bocas FC)

Volantes

Jossimar Insturain (Tauro FC)

Lucas Norte (CD Plaza Amador)

Pablo Arosemena (Ourense CF - ESP)

Alfredo Maduro Academia (Costa del Este)

Lucio Ceballos (Sporting SM)

Estevis López (Veraguas United)

Oliver Pinzón (CD Universitario)

Joseph Choy (Academia Costa del Este)

Eric Ramos (CD Plaza Amador)

Gabriel Quiroz (Tauro FC)

Delanteros

Andrés Castillo (CAI)

Ronaldo Matos (Sporting SM)

Cuerpo técnico

DT Felipe Baloy

Felipe Baloy AT Wess Torres

Wess Torres PP Manuel Torres

Manuel Torres PF Salvador Márquez

Salvador Márquez AV Luis Rojo

