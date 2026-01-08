Béisbol de Pequeñas Ligas| Hay campeón en el Torneo Sectorial Metropolitano Intermedio 2025-2026

Fue el desenlace digno de una serie final pareja

Panamá/Panamá Metro ya tiene su campeón luego que este jueves se disputó el tercer partido de la serie final del Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Intermedio en el campo de juegos Tomás Muñoz.

Juan Díaz y Betania salieron al terreno de juego por tercera vez para definir cuál de estos dos equipos se llevará el campeonato. El marcador estaba empatado hasta que el conjunto de Betania concretó una anotación, en la parte baja del séptimo episodio, la que le dio la victoria y el título de campeón sectorial de la categoría.

La pizarra quedó en 6 carreras por 5 a favor de Betania que también representará a Panamá Metro en el Campeonato Nacional de Béisbol Intermedio 2026.

Mat Flores lanzó dos episodios en los que permitió dos imparables y una carrera, dio tres ponches y una base por bola para acreditarse la victoria.

La derrota fue para David Sánchez quien dio dos bases por bolas, toleró un inatrapable y una carrera en dos tercios de episodio.

Joel Vergara conectó dos hits en tres turnos con una carrera anotada y una empujada por Betania. Carlos Riboldi de 3-2 y Junior Saldaña de 3-1 con dos anotadas.

Por Juan Díaz, Rubén Ábrego bateó de 4-2. Carlos Sánchez de 2-1, una carrera anotada y una empujada y Diego Fernández de 3-1 con una anotada y una remolcada.

Balance de la serie

Betania se impuso en la serie final con un récord de dos victorias y una derrota. Este balance es un reflejo de lo parejo que fue este enfrentamiento.

El primer partido se realizó el martes 6 de enero y el conjunto de Betania se llevó la victoria por marcador de 12 carreras por 7.

Aldahir Pinilla fue el serpentinero triunfador al permitir un inatrapable y una anotación en dos episodios y un tercio.

La derrota la cargó Carlos Rubio tras tolerar siete incogibles y siete carreras en cuatro entradas.

Por Betania, Aldahir Pinilla pegó de 3-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y cuatro empujadas. Junior Saldaña de 3-1, un vuelacercas, con dos anotadas y dos remolcadas y Carlos Riboldi de -2 con dos anotadas y dos impulsadas.

Carlos Sánchez pegó de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada. Edgardo Luque de 4-2 con una anotada y José Ovalle de 2-1 con una anotada y una impulsada.

Juan Díaz ripostó en el segundo juego, realizado el miércoles 7 de enero, y se llevó el triunfo por marcador de 12 carreras por 4.

Tomás Quintero permitió un imparable y tres carreras en tres episodios de trabajo, por lo que fue el lanzador ganador.

La derrota fue para Sebastián Mojica quien toleró un inatrapable y dos carreras en un tercio de entrada.

José Ovalle destacó al bate por Juan Díaz al conectar dos hits en tres turnos con dos carreras anotadas y dos empujadas. Edgardo Luque pegó de 3-2 con dos impulsadas y Rubén Ábrego de 2-1 con una anotada y tres remolcadas.

Por Betania, Joel Vergara bateó de 2-2, anotó una carrera y empujó una. André Valderrama de 2-1 y Matt Flores de 4-1.

Después de dos juegos, donde ambos elencos desplegaron una buena ofensiva, se enfrentaron en un partido reñido donde Betania ganó con una carrera en el último episodio del encuentro.