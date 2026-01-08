NFL Noticias| Mike McDaniel: Miami Dolphins dan un giro de timón en su banquillo

Los Dolphins han tenido momentos complicados en temporadas recientes, por lo que esperan cambiar la historia con ese movimiento.

Estados Unidos/Los Miami Dolphins se unieron este jueves al baile de despidos de entrenadores en la NFL al cesar a Mike McDaniel después de cuatro temporadas al mando.

McDaniel, de 42 años, es el sexto entrenador en jefe que pierde su cargo tras el fin de la fase regular de la liga de football americano (NFL) el pasado domingo.

Por segundo año seguido, los Dolphins se quedaron fuera de los playoffs tras un registro de siete victorias y 10 derrotas.

"Tras una cuidadosa evaluación y extensas conversaciones desde que terminó la temporada, he tomado la decisión de que nuestra organización necesita un cambio integral", dijo el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, en el comunicado en el que anuncia la salida de McDaniel.

El técnico fue contratado en 2022 como una de las mayores promesas en los banquillos de la NFL y su llegada tuvo un impacto inmediato al guiar a Miami de vuelta a la postemporada tras cinco años de ausencia.

En esos playoffs los Dolphins cayeron en la ronda de comodines, al igual que en las eliminatorias de 2023.

La paciencia de Miami, una franquicia con urgencias extremas que no ha ganado una eliminatoria de postemporada desde 2000, con McDaniel expiró después de terminar con un balance negativo en las dos últimas campañas.

Además de Miami, los Baltimore Ravens, Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders, Cleveland Browns y Atlanta Falcons también efectuaron relevos en sus bancos desde el domingo.

Trayectoria

Ficha técnica

Michael Lee McDaniel

Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1983

Lugar de nacimiento: Aurora, Colorado, EE. UU.

Aurora, Colorado, EE. UU. Educación: Jugó como wide receiver en Yale, donde se graduó en historia.

Inicios en la NFL (2005–2016)

McDaniel comenzó su carrera como entrenador a nivel profesional en 2005 y pasó por varias organizaciones en roles principalmente ofensivos:

Denver Broncos (2005) – Intern y primer puesto en la NFL. Houston Texans (2006–2008) – Asistente ofensivo. California Redwoods / Sacramento Mountain Lions (2009–2010) – Entrenador de running backs en la United Football League. Washington Redskins (2011–2013) – Asistente ofensivo y luego entrenador de receptores. Cleveland Browns (2014) – Wide receivers coach. Atlanta Falcons (2015–2016) – Asistente ofensivo; participó en el equipo que llegó al Super Bowl LI.

San Francisco 49ers (2017–2021)

McDaniel se consolidó como parte del “Shanahan coaching tree” trabajando con Kyle Shanahan:

2017–2020: Run Game Coordinator — clave en la coordinación de la ofensiva terrestre del equipo.

Run Game Coordinator — clave en la coordinación de la ofensiva terrestre del equipo. 2021: Promovido a Ofensive Coordinator .

Promovido a . Fue parte de equipos que llegaron al Super Bowl LIV (49ers) y al menos 3 juegos de campeonato de conferencia.

Head Coach de los Miami Dolphins (2022–2025)

En febrero de 2022, McDaniel fue nombrado 11.º head coach de los Miami Dolphins en la NFL, marcando su primera oportunidad como entrenador principal en la liga.

Principales logros con Miami

Logró dos apariciones consecutivas en playoffs en 2022 y 2023 , algo que no ocurría con los Dolphins desde principios de los 2000.

en , algo que no ocurría con los Dolphins desde principios de los 2000. En 2023 el equipo lideró la liga en ofensiva total y tuvo una de sus mejores temporadas en años recientes.

Últimas campañas

La temporada 2024 terminó con marca perdedora (8–9) y sin playoffs.

y sin playoffs. En 2025, los Dolphins acabaron 7–10 y McDaniel fue despedido tras cuatro temporadas como head coach anunciándose su salida en enero de 2026.

Registro como head coach (hasta 2025)