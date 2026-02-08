Super Bowl resultado | Los Seattle Seahawks se quedaron con el trofeo Vince Lombardi

Fue un Super Bowl donde la defensa reinó y los Seahawks marcaron el camino a base de defensa.

Panamá/Seattle Seahawks se proclamó campeón del Super Bowl tras imponerse con autoridad 29-13 a los New England Patriots, en un Súper Domingo que quedará marcado tanto por lo deportivo como por el espectáculo que le dio la vuelta al mundo.

El duelo, disputado ante millones de espectadores a nivel global, tuvo como gran protagonista en el emparrillado al pateador Jason Myers, quien firmó una noche perfecta al convertir cinco goles de campo, responsables directos de gran parte de los puntos de los Seahawks. La eficacia del kicker fue clave en un partido donde las defensas dominaron amplios tramos del juego.

Los Seattle Seahawks firmaron una actuación dominante y se proclamaron campeones del Super Bowl de la NFL tras vencer 29-13 a los New England Patriots, en un partido donde la defensa, los equipos especiales y la precisión de Jason Myers marcaron la diferencia.

Desde el primer cuarto, Seattle dejó claro su plan de juego. Una ofensiva conducida por Sam Darnold avanzó con solidez combinando pases cortos y el poder terrestre de Kenneth Walker, lo que permitió abrir el marcador con un gol de campo de 33 yardas de Jason Myers. Ese sería solo el inicio de una noche histórica para el pateador.

La tónica del encuentro se mantuvo durante la primera mitad, con unos Seahawks controlando el reloj y castigando a la defensiva rival con largas series ofensivas. Myers volvió a responder con goles de campo de 39, 41 y 41 yardas, cerrando el descanso con ventaja de 12-0, reflejo del dominio territorial y la eficacia en la zona roja.

En el tercer cuarto, Seattle amplió la diferencia con otro field goal, confirmando que el partido estaba bajo su control. Ya en el último periodo, llegó el primer touchdown del encuentro para los campeones: Sam Darnold conectó un pase de 16 yardas con A. Barner, quien cruzó la zona de anotación para el 19-0, acompañado del punto extra de Myers.

Los Patriots reaccionaron brevemente con una anotación aérea de Drake Maye a M. Hollins, quien atrapó un pase de 35 yardas para descontar. Sin embargo, cualquier intento de remontada fue rápidamente neutralizado por la defensa de Seattle, que volvió a apoyarse en el pie de Jason Myers con un gol de campo de 26 yardas.

La jugada que sentenció definitivamente el Super Bowl llegó a mitad del último cuarto, cuando Drake Maye fue interceptado por U. Nwosu, quien devolvió el balón 45 yardas hasta la zona de anotación, desatando la celebración de los Seahawks y colocando el marcador 29-7. New England solo pudo maquillar el resultado con un touchdown de R. Stevenson desde las 7 yardas.

Con este triunfo, los Seattle Seahawks conquistaron su segundo Super Bowl en su historia, en una noche que será recordada por el dominio defensivo, la contundencia en los goles de campo y una actuación colectiva que reafirmó su lugar en la élite de la NFL.