NFL noticias| Stefon Diggs: estrella de los Patriots comparece ante acusaciones de agresión

Menos de una semana después de su participación en el Super Bowl, el jugador estuvo en un tribunal judicial

Estados Unidos/La estrella de los New England Patriots, Stefon Diggs, se declaró inocente este viernes de los cargos de agresión derivados de un presunto altercado en diciembre con una empleada de su personal.

Menos de una semana después de jugar con los Patriots en su derrota del Super Bowl ante los Seattle Seahawks, el veterano receptor abierto compareció ante el tribunal en Dedham, Massachusetts, donde su abogado afirmó estar seguro de que Diggs sería "completamente exonerado".

Diggs, de 32 años, enfrenta cargos por estrangulamiento o asfixia, un delito grave, y un cargo menor de agresión con lesiones contra una chef privada, según la fiscalía.

Quedó en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal el 1 de abril.

"Confiamos en que, tras la revisión de los hechos y las pruebas en este caso, será completamente exonerado", declaró el abogado Mitchell Schuster a la prensa a las afueras del tribunal, donde la lectura de cargos de Diggs duró menos de cinco minutos.

Un informe del Departamento de Policía de Dedham indica que la presunta víctima acudió a una comisaría el 16 de diciembre para denunciar el incidente que, según ella, se debió a una disputa salarial.

Declaró a la policía que Diggs la golpeó en la cara e intentó estrangularla "usando el codo alrededor de su cuello", según el informe.

Cuando se presentaron los cargos el 30 de diciembre, el abogado defensor David Meier declaró que Diggs negaba "categóricamente estas acusaciones".

Trayectoria

Origen y formación

Nombre completo: Stefon Marsean Diggs

Stefon Marsean Diggs Nacimiento: 29 de noviembre de 1993, Gaithersburg, Maryland, EE.UU.

29 de noviembre de 1993, Gaithersburg, Maryland, EE.UU. Escuela secundaria: Our Lady of Good Counsel (Olney, Maryland). Fue un recluta cinco estrellas y uno de los mejores receptores de su clase escolar.

Our Lady of Good Counsel (Olney, Maryland). Fue un recluta cinco estrellas y uno de los mejores receptores de su clase escolar. Universidad: Universidad de Maryland (2012–2014), donde fue receptor destacado con 150 recepciones, 2,227 yardas y 14 touchdowns en 28 partidos.

Carrera en la NFL

Minnesota Vikings (2015–2019)

Fue seleccionado en la 5.ª ronda del Draft NFL 2015 por los Vikings (146ª selección global).

por los Vikings (146ª selección global). A pesar de salir en rondas tardías, se convirtió rápidamente en titular.

Fue protagonista del histórico “Minneapolis Miracle” en los playoffs de 2017, un pase de touchdown de último segundo para ganar un partido crucial.

en los playoffs de 2017, un pase de touchdown de último segundo para ganar un partido crucial. Firmó una extensión de contrato de 5 años con Minnesota y se estableció como uno de los receptores principales del equipo.

Buffalo Bills (2020–2023)

Fue canjeado a los Bills en marzo de 2020.

en marzo de 2020. Con Buffalo, Diggs alcanzó el estrellato:

Lideró la NFL en recepciones (127) y yardas recibidas (1,535) en 2020.

Rompió el récord de los Bills como receptor con más yardas en una temporada.

Fue seleccionado 4 veces al Pro Bowl (2020–2023) y fue All-Pro de primer equipo en 2020 .

y fue . Su química con el QB Josh Allen lo convirtió en una pieza central del ataque de Buffalo.

Houston Texans (2024)

En abril de 2024 fue cambiado a los Texans .

. Jugó 8 partidos antes de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior (ACL) que terminó su temporada.

Firmó como agente libre con los Patriots en marzo de 2025 en un contrato por varios años.

Terminó la temporada 2025 con más de 1,000 yardas recibidas con Nueva Inglaterra.

Estadísticas y logros