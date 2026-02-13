Serie de las Américas 2026| Panamá presente en el equipo de estrellas del torneo regional de béisbol

Peloteros de las Águilas Metropolitanas destacaron individualmente en el certamen realizado en Venezuela.

Panamá/Panamá tuvo presencia en el equipo de las estrellas de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026. Esto según lo anunciado por la organización del torneo en sus redes sociales.

Tres peloteros de la representación panameña, dos lanzadores y un jugador de cuadro, forman parte de ese conjunto que resalta a los jugadores más destacados por posición. Estos son el lanzador abridor Bryan Cáceres, el relevo Jorge Bautista y el tercera base Gabriel Noriega.

La lista completa del Equipo de Estrellas de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 es la siguiente:

C: Gabriel Lino (Venezuela)

Gabriel Lino (Venezuela) 1B: Aldrem Corredor (Venezuela)

Aldrem Corredor (Venezuela) 2B: Luis Mateo (Cuba)

Luis Mateo (Cuba) 3B: Gabriel Noriega (Panamá)

Gabriel Noriega (Panamá) SS: Tucupita Marcano (Venezuela)

Tucupita Marcano (Venezuela) LF: Harold Ramírez (Colombia)

Harold Ramírez (Colombia) CF: Ángel Reyes (Venezuela)

Ángel Reyes (Venezuela) RF: Yasiel González (Cuba)

Yasiel González (Cuba) DH: Alfredo Despaigne (Cuba)

Alfredo Despaigne (Cuba) UT: Hernán Pérez (Venezuela)

Hernán Pérez (Venezuela) SP: Bryan Cáceres (Panamá)

Bryan Cáceres (Panamá) PR: Jorge Bautista (Panamá)

Manager destacado

El exgrandes ligas panameño Rubén Rivera tuvo una labor destacada durante el certamen como manager de las Águilas Metropolitanas, equipo que representó a Panamá.

Rivera, quien se estrenó como dirigente en el torneo guio a la representación panameña hacia el cuarto lugar de la competencia. Además gestó, junto a los peloteros y demás miembros del cuerpo técnico, una racha de cinco victorias consecutivas en la ronda regular lo que le permitió asegurar su pase a las semifinales como el primer sembrado del torneo.

Te puede interesar: Ligue 1 resultado| PSG tropieza ante el Rennes y pone su liderato en peligro

Las Águilas en la Serie de las Américas

Serie de las Américas 2025 — Edición Inaugural (Managua, Nicaragua)

Fechas: Del 24 al 30 de enero de 2025

Del 24 al 30 de enero de 2025 Sede: Managua, Nicaragua (Estadio Nacional Soberanía y otros recintos)

Las Águilas Metropolitanas, representando a Panamá tras conquistar el título nacional de Probeis 2024-25, tuvieron una participación destacada en la primera edición de este torneo regional.

Campeones de la Serie de las Américas 2025:

Panamá derrotó en la gran final 3-1 al equipo anfitrión de Nicaragua (Leones de León).

En el camino al título, las Águilas clasificaron a la final tras vencer contundentemente a Curazao 7-0 en semifinales.

Este resultado marcó la primera corona internacional importante para las Águilas en un torneo de clubes de béisbol de este nivel.

Resultado final: Campeones de la Serie de las Américas 2025

Te puede interesar: F1 | Mercedes domina el último día de ensayos en Baréin 2026

Serie de las Américas 2026 — Segunda Edición (Caracas y La Guaira, Venezuela)

Fechas: Del 5 al 13 de febrero de 2026

Del 5 al 13 de febrero de 2026 Sede: Caracas y La Guaira, Venezuela

Tras su título en 2025, las Águilas volvieron a representar a Panamá en la segunda edición de este torneo continental, con el objetivo de defender su corona.

Durante la fase de todos contra todos , las Águilas tuvieron un desempeño sólido, terminando con un récord positivo destacado y mostrando buen nivel competitivo.

, las Águilas tuvieron un desempeño sólido, terminando con un récord positivo destacado y mostrando buen nivel competitivo. En las semifinales , Panamá fue derrotado por los Caimanes de Barranquilla (Colombia) con pizarra 6-4, quedando fuera de la final.

, Panamá fue derrotado por los Caimanes de Barranquilla (Colombia) con pizarra 6-4, quedando fuera de la final. Para definir el tercer lugar, las Águilas cayeron 7-2 frente a Cuba, lo que las dejó en la cuarta posición general del torneo.

Resultado final: Cuarto lugar en la Serie de las Américas 2026