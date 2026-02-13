Serie de las Américas 2026 resultado| Cuba vs Panamá: Águilas se despiden del torneo con el cuarto lugar

La representación panameña buscó un lugar en el podio durante su enfrentamiento frente a Cuba

Panamá/Panamá, representado por las Águilas Metropolitanas, disputó este viernes el partido por el tercer puesto de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 frente a Cuba que se realizó en el Estadio Monumental de la capital de Venezuela.

Después de que la selección cubana anotó dos careras en la parte alta del primer episodio, Edgard Muñoz conectó un cuadrangular productor de dos anotaciones que empataron la pizarra para el conjunto panameño en la segunda entrada.

El punto de inflexión del encuentro se dio en el tercer capítulo donde los cubanos concretaron cuatro 'rayitas' que allanaron su camino al triunfo, de 7 carreras por 2, que relegó a Panamá a la cuarta posición de la competencia.

"Bueno, ya fue hoy el último juego de la serie ya, lastimosamente no se nos dio, no pudimos aprovechar, no supimos aprovechar en el momento", manifestó Rubén Rivera, manager de las Águilas Metropolitanas.

Balance

El elenco aguilucho llegó a ese certamen con la etiqueta de campeón defensor al coronarse en la primera edición de la Serie de las Américas, realizada el año pasado en Nicaragua.

Su paso por la fase regular fue arrollador al ganar cinco de los seis partidos que disputó y quedarse con el primer puesto de la tabla de posiciones. Primero derrotó a Venezuela y después hizo lo propio ante Curazao, Colombia, Nicaragua y Cuba. Su única derrota en esa etapa la sufrió ante Argentina.

En las semifinales fue derrotado por la representación colombiana, conformada por los Caimanes de Barranquilla, y se adjudicó el cuarto puesto con su descalabro de este viernes ante la Selección de Cuba que se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Panamá jugó un un total de ocho partidos y su récord total fue de cinco triunfos y tres pérdidas.

