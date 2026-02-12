Serie de las Américas 2026 resultado | Panamá eliminado en semifinales por Colombia

Panamá/En una jornada llena de emociones y giros inesperados en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, la selección de Béisbol de Panamá, representada por las Águilas Metropolitanas, sufrió una derrota sorpresiva frente a los Caimanes de Barranquilla de Colombia, quedándose fuera de la gran final tras caer 6 carreras por 4 en el Estadio Monumental “Simón Bolívar” en Caracas, Venezuela.

Panamá había dominado con autoridad la fase de todos contra todos, finalizando con una sólida marca de 5-1, mientras que Colombia había avanzado con un registro de 3-3, lo que hacía pensar en una ventaja panameña en el duelo directo.

El duelo arrancó con ventaja temprana para Colombia, que se fue arriba 1-0 en la pizarra. Panamá respondió con fuerza, empatando la entrada en el cierre del tercero gracias a un hit productor de Gabriel Noriega. Más adelante, en el cierre del cuarto episodio, los canaleros tomaron la ventaja 2-1 con un cuadrangular de Édgar Muñoz, desatando la euforia entre sus seguidores.

Sin embargo, el encuentro no sería sencillo para los panameños. En la alta del séptimo, Colombia igualó el marcador y, aunque en el cierre del séptimo Brainer Bonaci impulsó dos carreras para colocar el marcador 4-2 a favor de Panamá, los errores cometidos por las Águilas Metropolitanas y el excelente trabajo de los relevos colombianos inclinaron la balanza. Panamá cometió tres errores defensivos, mientras que Colombia mantuvo una defensa impecable sin fallos.

Fue en la alta del octavo cuando los Caimanes igualaron nuevamente el juego, y en la alta del noveno consiguieron dos carreras cruciales, cuadrangular de Gabriel Lino, para poner el 6-4 definitivo, eliminando a Panamá y clasificándose así a la gran final de la Serie de las Américas 2026.

La derrota representa un duro golpe para Panamá, que ahora deberá reenfocar sus esfuerzos en disputar el partido por el tercer lugar mañana viernes desde las 12:30, donde se enfrentará al perdedor de la otra semifinal entre Cuba y Venezuela, que también busca un lugar en el duelo por el título.

