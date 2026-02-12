Clásico Mundial 2026 | Iván Herrera no jugará con la novena de Panamá ¿Qué ocurrió?

El Clásico Mundial de Béisbol lo podrás disfrutar por las pantallas de TVMAX del 5 de marzo al 17 de marzo del 2026.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anuncia que, lamentablemente, el receptor de los St. Louis Cardinals, Iván Herrera, no podrá formar parte de la Selección Nacional en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Como es de conocimiento público, Iván fue sometido a una cirugía en su codo derecho al finalizar la temporada pasada y, desde entonces, ha trabajado con gran compromiso y dedicación para lograr una recuperación completa y estar disponible para representar a nuestro país.

No obstante, tras la más reciente evaluación médica, se ha determinado que, a pesar de que su recuperación avanza de manera positiva, el nivel de exigencia que implica una competencia de esta magnitud representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo.

Agradecemos profundamente la disposición, el esfuerzo y el deseo de Iván Herrera de vestir los colores de la selección nacional. Le deseamos una pronta y total recuperación, con la certeza de que en el futuro tendrá nuevas oportunidades de representar al país con el orgullo y la entrega que siempre lo han caracterizado.

En su reemplazo se integrará al roster el OF Luis Castillo, un pelotero con amplia experiencia internacional, bateador ambidiestro y con capacidad de aportar en múltiples áreas del juego.

El diamante internacional se prepara para su cita más prestigiosa del 5 al 17 de marzo de 2026, bajo un formato que no da tregua al error y exige la máxima eficiencia desde el primer lanzamiento. Con 20 naciones en busca de la gloria, el certamen ha estructurado un camino de tres etapas que pondrá a prueba la profundidad de los cuerpos monticulares y el poder ofensivo de las potencias globales.

La batalla inicial: Todos contra todos La fase de grupos es el primer gran filtro del torneo. Los equipos se dividen en cuatro sectores (A, B, C y D), compuestos por cinco integrantes cada uno. En esta etapa, el sistema de competencia es el "todos contra todos" (round robin), donde cada novena disputará un total de cuatro partidos.

La presión es máxima, ya que solo los dos mejores equipos de cada grupo obtendrán el boleto a la siguiente ronda, dejando un total de ocho clasificados para la fase de eliminación directa. Para evitar ambigüedades en las posiciones, la organización ha definido criterios de desempate rigurosos que incluyen:

1. Enfrentamiento directo entre los equipos empatados.

2. Carreras permitidas y promedio defensivo.

3. Carreras anotadas.

4. Ranking WBSC, en caso de ser necesario.

Ruta crítica: El que pierde, se va Una vez definidos los ocho mejores, el torneo entra en su fase más electrizante: los Cuartos de Final. Bajo el formato de eliminación directa, los cruces enfrentarán a los líderes de un grupo contra los segundos lugares de otro (por ejemplo, el 1.º del Grupo A se medirá al 2.º del Grupo B).

Los cuatro supervivientes de los cuartos avanzarán a las semifinales, que se disputarán a partido único bajo la premisa de "ganar o irse a casa". Finalmente, el torneo alcanzará su clímax con una Gran Final a un solo juego, donde el vencedor se coronará oficialmente como el campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Para equipos como Panamá, que integra el Grupo A en San Juan junto a potencias como Puerto Rico y Cuba, entender este sistema es vital; cada carrera anotada o permitida en el Estadio Hiram Bithorn podría ser la diferencia entre avanzar a la fase de eliminación o quedar fuera de la contienda prematuramente.

