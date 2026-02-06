Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá cuenta con estos prospectos para el torneo

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se realizará entre el 5 y 17 de marzo y lo podrás ver a través de TVMAX.

Panamá/A través del tiempo, el Clásico Mundial de Béisbol se convierte en la oportunidad para que prospectos, de varias organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas, se muestren en un gran escenario. Para la edición de este año, varias selecciones contarán con alguno en sus filas y Panamá no será la excepción.

Un artículo, publicado por Major League Baseball (MLB) en su sitio oficial, hace una lista de prospectos que jugarán en el torneo. Entre ellos menciona a los dos integrantes de la selección panameña Leonardo Bernal y Enrique Bradfield Jr.

Leonardo Bernal

El receptor coclesano actualmente forma parte del róster de 40 jugadores de los Cardenales de San Luis. Según la reseña de MLB, él "ha mostrado un crecimiento estable desde que fue firmado en el año 2021".

Durante el año 2025, Bernal jugó con el equipo de Springfield, sucursal Doble A de los Cardenales, donde destacó a la defensiva donde sacó outs al 39.1% de los peloteros que intentaron robarle las bases en los 107 juegos que disputó en la Liga de Texas.

A la ofensiva, el 'catcher' bateó para promedio de .247, esto como resultado de 98 imparables en 396 turnos, pegó 13 cuadrangulares con 58 carreras anotadas y 70 empujadas.

Actualmente es el quinto prospecto de los Cardenales y 98 de las Grandes Ligas.

Enrique Bradfield Jr.

Enrique Bradfield Jr., cuyo padre del mismo nombre es panameño, juega en la posición de jardinero y forma parte de la organización de los Orioles de Baltimore.

El reporte de MLB resalta su habilidad en el recorrido de las bases. "A pesar de verse afectado por una lesión en el tendón de la corva la temporada pasada, el jugador de 24 años aún se deslizó em 36 bases mientras jugaba en su camino a Triple A", se plasmó en la nota.

Durante su participación en la Arizona Fall League, Bradfield Jr. se robó 17 bases en 18 intentos y fue galardonado como Jugador Defensivo del Año en esa liga.

En el año 2025, el pelotero jugó en cuatro equipos filiales de los Orioles. Ofensivamente bateó para promedio de .242, al acumular 64 hits en 264 turnos. Además conectó tres vuelacercas, anotó 49 carreras y empujó 19.

Bradfield Jr. es el cuarto prospecto de los Orioles.

Panamá forma parte del Grupo A del certamen junto a los equipos de Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico. La sede de esa agrupación será el estadio Hiram Bithorn de la ciudad puertorriqueña de San Juan.

Te puede interesar: MLS| James Rodríguez se unirá al panameño Carlos Harvey y al Minnesota United

Sistema de competencia

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se desarrollará de la siguiente manera:

Primera ronda: Fase de grupos

4 grupos (A, B, C y D)

(A, B, C y D) 5 equipos por grupo

Sistema todos contra todos

Cada equipo juega 4 partidos

Clasificación

Los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan

avanzan Total de clasificados: 8

Los criterios de desempate incluyen:

Enfrentamiento directo Carreras permitidas/promedio defensivo Carreras anotadas Ranking WBSC (si fuera necesario)

Cuartos de final

Eliminación directa

Cruces habituales:

1.º Grupo A vs 2.º Grupo B

1.º Grupo B vs 2.º Grupo A

1.º Grupo C vs 2.º Grupo D

1.º Grupo D vs 2.º Grupo C

Semifinales

Los 4 ganadores de cuartos

Partido único (ganar o irse a casa)

Final

Un solo partido

El ganador se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Te puede interesar: Michael Amir Murillo llegó a Estambul, Turquía para cerrar todo con Besiktas