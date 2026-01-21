MLB noticias| Latinoamérica y el Caribe encabezan la clase 2026 del Salón de la Fama del béisbol

El recinto de Cooperstown recibirá a nuevos inquilinos. Dos de ellos brillaron entre finales de los 90 y durante la década del 2000.

Estados Unidos/El puertorriqueño Carlos Beltrán, poderoso exbateador de los Mets y los Astros, fue elegido como uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol junto al curazoleño Andruw Jones.

Beltrán, de 48 años, recibe este reconocimiento en su cuarto año de elegibilidad por una excelsa carrera de dos décadas en las Grandes Ligas.

El cañonero ambidiestro colgó el bate en 2017, cuando conquistó su único título de Serie Mundial con los Astros de Houston, después de ser nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas y tres veces ganador del premio Guante de Oro.

Autor de 435 jonrones y 312 robos de bases, el jardinero central se convertirá en el sexto pelotero puertorriqueño en ser inmortalizado en la institución de Cooperstown (Nueva York).

Anteriormente lo fueron sus compatriotas Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

El Salón de la Fama anunció también a Andruw Jones como miembro de la clase de 2026, en la que ya tenía sitio asegurado el estadounidense Jeff Kent tras una votación especial del Comité de la Era Contemporánea efectuada en diciembre.

El grupo ingresará formalmente en una ceremonia que se llevará cabo el 26 de julio.

Cinco veces All-Star y ganador de diez Guantes de Oro, Jones es el primer pelotero de Curazao en recibir este homenaje por una carrera en la que destacó con los Bravos de Atlanta, Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, entre otros equipos.

En la votación, Beltrán recibió un apoyo del 84,2% de miembros del panel de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) mientras el de Jones fue del 78,4%.

- Manny Ramírez queda fuera -

Las 27 figuras aspirantes debían obtener el apoyo de al menos el 75% de las boletas para ser escogidos.

El dominicano Manny Ramírez se quedó en el 38,8% y perdió su décima y última oportunidad de ser inmortalizado en Cooperstown.

El historial de Ramírez, doble campeón con los Medias Rojas de Boston (2004 y 2007) y 12 veces All-Star, debía ser más que suficiente para el ingreso pero su candidatura se vio afectada por varias suspensiones recibidas por uso de sustancias prohibidas.

La reputación del propio Beltrán también se vio impactada con su abrupta salida en enero de 2020 del puesto de mánager de los Mets, provocada por su participación como jugador en el escándalo de robo de señales de los Astros en la Serie Mundial de 2017.

Nombrado apenas tres meses antes, el boricua no llegó a dirigir un solo partido de la franquicia de Queens.

El controvertido título de 2017 puso punto y final a las 20 campañas de Beltrán en Las Mayores, que arrancaron en 1998 con los Reales de Kansas City.

En 2005 comenzó una etapa de siete temporadas en los Mets en la que se erigió en uno de sus mejores jardineros defensivos, encadenando tres premios Guante de Oro seguidos entre 2006 y 2008.

Beltrán integra un quinteto de figuras que acumularon en sus carreras más de 500 dobles, 400 jonrones y 300 robos, al lado de Alex Rodríguez, Barry Bonds, Andre Dawson y Willie Mays.