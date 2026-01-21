Champions League resultados | Barcelona le dio vuelta al marcador en Praga

Panamá/El Barcelona firmó una remontada de carácter en la UEFA Champions League al imponerse 4-2 sobre Slavia Praga en el Eden Arena, en un partido que comenzó cuesta arriba para los catalanes, pero que terminó reflejando su mayor peso ofensivo y control del juego.

El conjunto local abrió el marcador temprano con el tanto de Vasil Kušej al minuto 10, aprovechando un arranque intenso y directo del Slavia. La reacción blaugrana no tardó en llegar y tuvo como principal protagonista a Fermín López, quien cambió el rumbo del encuentro con un doblete al 34’ y 42’, mostrando precisión en el área y movilidad constante entre líneas.

Cuando parecía que los visitantes se marchaban al descanso con ventaja, un autogol de Robert Lewandowski al 44’ devolvió la igualdad y mantuvo la tensión en el estadio.

En la segunda mitad, el Barcelona inclinó definitivamente la balanza con los tantos de Dani Olmo al 63’ y del propio Lewandowski al 73’, sellando una victoria que refuerza sus aspiraciones en la fase del torneo y deja al Slavia con pocas respuestas ante la presión sostenida del rival.

Las estadísticas del partido respaldan el dominio catalán: 58% de posesión, 20 remates totales y 12 disparos a puerta, frente a los 12 tiros y 2 a portería del conjunto checo. En el apartado de goles esperados (xG), el Barça también lideró con 1.43 contra 1.01. La precisión en el pase fue otro factor diferencial, con un 84% de efectividad (403/480) para los visitantes, superando el 75% (248/330) del Slavia.

A nivel individual, Fermín López fue elegido como el mejor jugador del partido, con una calificación de 7.9, dos goles y cinco remates, confirmando su influencia en el frente de ataque. También destacó Marcus Rashford, quien aportó una asistencia y fue clave en la generación de juego ofensivo, sumando una alta efectividad en sus intervenciones en el último tercio del campo.

Con este resultado, el Barcelona demuestra su capacidad de reacción y contundencia en escenarios europeos, mientras que el Slavia Praga se queda con la sensación de haber competido con intensidad, pero sin poder sostener el ritmo impuesto por el conjunto español en el tramo decisivo del encuentro.