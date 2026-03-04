Copa del Rey resultado| Real Sociedad sella el boleto a la final en el derbi vasco

Todo queda listo para la final que se disputará el 18 de abril

España/La Real Sociedad terminó el trabajo que había empezado con su victoria de la ida y se clasificó para la final de la Copa del Rey al ganar de nuevo 1-0 al Athletic de Bilbao, esta vez en casa, el miércoles en el choque de vuelta de su semifinal del torneo del KO.

El equipo de San Sebastián será por lo tanto el rival del Atlético de Madrid el 18 de abril en el estadio La Cartuja, en Sevilla.

El Colchonero se clasificó el martes pese a perder 3-0 en su visita al FC Barcelona, al que había derrotado en la ida por 4-0.

La Real Sociedad tiene dos títulos de Copa del Rey en toda su historia (1987, 2020).

El primero fue al vencer en la tanda de penales al Atlético y el segundo fue en una final desplazada a 2021 por la pandemia del covid-19 y los blanquiazules ganaron precisamente ahí al Athletic por 1-0 con un penal transformado por Mikel Oyarzabal.

Oyarzabal también con una pena máxima, en el minuto 87, decidió el partido de este miércoles.

Los donostiarras aspirarán por lo tanto a un tercer título copero ante un Atlético que ha levantado más veces el trofeo (10), aunque la última de ellas se remonta a 2013.

"Partido a partido, paso a paso, y estamos en la final. Es nuestra forma de abordarlo y seguiremos así", prometió el entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo.

El Athletic de Bilbao, el club que es segundo en número de títulos en el palmarés de la Copa con 24 trofeos -el último en 2024-, queda así apeado de su torneo favorito y, después de quedar eliminado en la fase regular de la Liga de Campeones europea, solo le queda ahora pensar en la Liga española.

Allí, Real Sociedad y Athletic están igualados a 35 puntos y son octavo y noveno, respectivamente, por el momento fuera de los puestos europeos.

- Pulso equilibrado -

En el partido de este miércoles en el Reale Arena hubo tensión y emoción casi hasta el final.

La Real llevó la iniciativa en la primera mitad y las ocasiones fueron llegando de manera puntual, pero casi siempre en los dominios del arquero hispano-mexicano Álex Padilla, el encargado de defender los palos del Athletic en esta ocasión, en vez del habitualmente titular Unai Simón.

Padilla alejó un balón muy peligro en el 13', servido por Carlos Soler, y los locales rozaron luego la apertura con Guedes (33') y Soler (35').

En la segunda mitad, el Athletic, que sigue privado de su estrella Nico Williams, no encontró el camino del gol pero la Real Sociedad no pudo respirar tranquila hasta que Oyarzabal marcó de penal en el 87', poniendo una ventaja de dos tantos en la eliminatoria.

"La Real ha hecho una mejor eliminatoria que el Athletic, han ganado allá en Bilbao y ahora aquí. Nos ha faltado tener más oportunidades, algo más de juego", admitió el entrenador del elenco de Bilbao, Ernesto Valverde.

