Albergue de Tocumen: Caso por presunto maltrato y abuso sexual sigue su curso de forma regular, confirma procurador

Ciudad de Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, informó que la investigación relacionada con las denuncias surgidas en el Centro de Atención Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ubicado en Tocumen se mantiene abierta y actualmente se encuentra bajo análisis del despacho superior del Ministerio Público.

Gómez Rudy explicó que el proceso ha seguido las diligencias habituales de una investigación penal, que incluyen entrevistas, inspecciones oculares y la aplicación inmediata de medidas de protección.

El caso involucra señalamientos contra funcionarios vinculados a la Senniaf.

“Es una investigación que ha llevado toda la actividad investigativa regular que se realiza en cualquier tipo de proceso penal (...) nos mantenemos activos en ese tipo de investigación”, indicó.

Odebrecht

En otro tema, el procurador también se refirió al proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht en Panamá, el cual se encuentra en la fase de dictar sentencia por parte del tribunal de la causa. Señaló que corresponde ahora al Órgano Judicial emitir la decisión final, tras culminar la etapa de juicio.

El jefe del Ministerio Público manifestó que esperan que el tribunal acoja las peticiones presentadas por la fiscalía superior Anticorrupción, sustentadas en el análisis de los elementos probatorios expuestos durante el desarrollo de la audiencia plenaria del caso.

Información de Hellen Concepción

