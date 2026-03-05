Finalissima 2026: UEFA y Conmebol definen la próxima semana el futuro del Argentina vs España

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos , Canadá y México.

Bogotá, Colombia/El esperado duelo entre Argentina y España por la Finalissima sigue en vilo. Este jueves, fuentes oficiales de la UEFA y la Conmebol confirmaron a la AFP que el futuro del partido se definirá la próxima semana, debido a la escalada de violencia en Oriente Medio que ha afectado a Catar, país originalmente designado como sede.

El cotejo, que enfrentaría a los vigentes campeones de América y Europa, está programado para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, cerca de Doha. Sin embargo, los recientes ataques en suelo catarí han puesto en duda la realización del evento.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región", indicó la UEFA, órgano rector del fútbol europeo, en un comunicado enviado a la AFP. "Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", agregó el ente europeo.

La entidad aseguró que mantiene conversaciones con los organizadores locales de un duelo muy esperado, pues marcaría el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos grandes talentos vinculados al FC Barcelona que representan el pasado y el presente del club.

En la misma línea, una fuente de la Conmebol confirmó a la AFP: "La idea de todos es jugar". Desde el organismo sudamericano también aseguraron que la suerte del torneo se definirá la próxima semana, manteniendo viva la esperanza de que el partido se dispute.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Albiceleste buscará defender la estrella conquistada precisamente en Catar en 2022, mientras que La Roja apunta a conseguir su segunda corona mundial, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Ante la incertidumbre, el seleccionador español, Luis de la Fuente, ya se ha manifestado. "La solución, entiendo, mientras no se pueda jugar allí, (sería) buscar una sede", declaró en una entrevista transmitida el lunes por RTVE. "Lo que está claro es que nosotros queremos (jugar) unos partidos, porque no actuamos desde noviembre", agregó el técnico.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, no se han manifestado públicamente sobre el asunto desde el surgimiento de la guerra el sábado. Ese día, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, que ha respondido lanzando misiles a varios países de la región, complicando el panorama geopolítico para la celebración del evento.

