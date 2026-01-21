El jueves 22 de enero Panamá vs México desde las 7:00 pm la previa y el partido desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/La Selección de Panamá continuó su preparación este miércoles con una sesión matutina enfocada en el partido amistoso internacional frente a la Selección de México, programado para el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La jornada de trabajo se desarrolló bajo la supervisión del cuerpo técnico, mientras el entrenador Thomas Christiansen permanece de baja debido a un virus estomacal sufrido en días anteriores.

Previo al entrenamiento, el asistente técnico Javier Francisco Jara ofreció sus impresiones sobre el estado del grupo y el desarrollo de las primeras prácticas. El estratega destacó la rápida adaptación del plantel, conformado en su mayoría por jugadores jóvenes y nuevos elementos, resaltando la cohesión del equipo pese al corto tiempo de preparación.

Jara señaló que, en algunos pasajes del último compromiso, el conjunto canalero mostró una tendencia a replegarse en bloque bajo, especialmente cuando el marcador estaba a favor, lo que derivó en una pérdida parcial del control del juego y de la fluidez en las transiciones ofensivas. No obstante, subrayó que estas situaciones forman parte del proceso de ajuste en un grupo en construcción.

Uno de los nombres propios de la jornada fue el del delantero Kadir Barría, a quien el cuerpo técnico ha venido siguiendo de cerca. Según Jara, el atacante se ha mostrado efectivo de cara al gol tanto en competencia como en los entrenamientos, exhibiendo cualidades que lo diferencian dentro del plantel y lo colocan como un elemento a observar en su evolución.

El asistente técnico también recordó que estos compromisos representan una oportunidad clave para que los jugadores se muestren y aspiren a integrar la lista final rumbo al Mundial de la FIFA 2026, en un proceso que continúa abierto y competitivo.

En la acera de enfrente, la Selección de México tiene previsto realizar su sesión de entrenamiento en horas de la tarde-noche para ultimar detalles de cara al amistoso en territorio panameño. Mientras tanto, Panamá mantiene su enfoque en afinar aspectos tácticos y físicos, con la mira puesta en ofrecer una presentación sólida ante un rival de jerarquía regional.

Con información de Jean-Paul Francis