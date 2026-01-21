Panamá vs México | El 'TRI' no contará con ficha clave para amistoso del jueves en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Hoy jueves 22 de enero Panamá vs México desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

México, México/Gilberto Mora, talentoso mediocampista de 17 años de la selección mexicana de fútbol, causó baja de la nómina que el entrenador Javier Aguirre confeccionó para los partidos contra Panamá y Bolivia, preparatorios para la Copa del Mundo 2026.

"Gilberto Mora causa baja de la concentración. La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX (primera división)", informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol.

Considerado como la gran promesa del fútbol mexicano en la actualidad, Mora ha tenido una participación irregular en el torneo Clausura 2026 local con 132 minutos de juego en las primeras tres fechas.

Mora era una de las figuras de la convocatoria que el Vasco Aguirre definió con jugadores mayoritariamente de la liga local para enfrentar a Panamá y Bolivia.

En 2025, Mora hizo su debut oficial con la selección mexicana mayor en la Copa Oro a los 16 años, y después fue la figura del representativo sub 20 que jugó el Mundial de la categoría en Chile.

El jugador llevará su tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo, Tijuana, que es dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu.

Para ocupar el lugar de Mora, Aguirre llamó de emergencia a Alexis Gutiérrez, mediocampista del América.

La selección mexicana llegó el martes a Panamá donde este jueves enfrentará a la selección canalera, también clasificada para el Mundial, en el estadio Rommel Fernández.

El domingo, el representativo azteca visitará a Bolivia en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.

