Panamá/La Selección de Panamá realizó este miércoles un entrenamiento en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez como parte de su preparación para el partido amistoso frente a la selección mexicana, programado para el jueves.

La principal novedad de la jornada fue la ausencia del director técnico Thomas Christiansen, quien no pudo dirigir la sesión debido a un cuadro estomacal. El cuerpo técnico informó que el estratega se encuentra en proceso de recuperación y se espera que esté en condiciones para el encuentro ante México.

El entrenamiento se llevó a cabo en horas de la tarde sobre la cancha principal del Rommel Fernández Gutiérrez.

Durante la práctica, el jugador designado para atender a los medios fue el arquero John Gunn. En sus declaraciones, Gunn destacó la competencia interna en la portería, mencionando a varios guardametas del plantel: "Orlando Mosquera, Luis ‘Manotas’ Mejía, César Samudio y Eddie Roberts". Al respecto, señaló:

"Primero, tenemos muchos arqueros buenos aquí en Panamá. Lo que yo puedo hacer es trabajar duro, jugar bien cuando nos dan la oportunidad y, con la confianza del profe, salir a hacerlo bien. Después veremos qué pasa".

Gunn también habló sobre su situación en su club, el New England Revolution de la MLS, y explicó que aún no ha entrenado con el nuevo técnico debido a su convocatoria con la selección nacional.

"Cuando regrese el viernes vamos a ver qué pasa. Mi agente se encarga de eso. Para mí lo más importante es seguir haciendo lo que puedo hacer para llegar al Mundial. Si lo único que puedo hacer ahora es entrenar duro, eso es lo que haré", afirmó.

El cuerpo técnico informó que la plantilla volverá a entrenar mañana, miércoles 21 de enero, a primera hora, con una sesión programada para las 8:00 a.m. Posteriormente, el equipo se trasladará al hotel de concentración para ultimar detalles de cara al compromiso frente a México. Se espera que Christiansen pueda reincorporarse al comando técnico.

Además del seleccionador nacional, otros miembros del cuerpo técnico también han presentado cuadros estomacales, entre ellos el preparador de porteros Donaldo González. Ante estas ausencias, se contó con el apoyo de entrenadores que trabajan con la selección nacional sub-17.

Panamá y México se enfrentarán el jueves 22 de enero a las 8:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Información de Ricardo Icaza