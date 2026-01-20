El jueves 22 de enero Panamá vs México la previa desde las 7:00 pm y el partido desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/El delantero panameño Ansony Frías continúa consolidando su carrera en el fútbol internacional tras su reciente incorporación al Hapoel Acre, club de la segunda división de Israel, luego de una etapa destacada en su equipo anterior, donde registró siete goles en la presente temporada.

Formado en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con pasos por Alianza FC y Deportivo Árabe Unido, Frías explicó que el cambio de equipo respondió a la búsqueda de mejores condiciones deportivas y mayores opciones de competir por un cupo en la primera división israelí. Según indicó, varios clubes habían mostrado interés en su rendimiento desde el inicio del campeonato, lo que facilitó su llegada a un proyecto con aspiraciones de disputar la fase de playoffs.

Adaptación al fútbol israelí

El atacante destacó que su proceso de adaptación ha sido positivo, tanto en lo deportivo como en lo personal. En el aspecto táctico, señaló que los entrenadores en Israel priorizan un perfil de delantero con movimientos dentro del área, diagonales hacia zonas de definición y permanencia en posiciones de finalización. Este enfoque ha favorecido su estilo de juego, al que suma su capacidad de presión, una característica que considera valorada en el balompié local.

Frías también describió diferencias entre la segunda y la primera división de Israel. En la categoría donde compite actualmente, resaltó la intensidad física y la presión alta durante los 90 minutos, mientras que en la máxima división observa un juego más abierto, con mayor presencia de futbolistas de calidad técnica.

Experiencia fuera de Panamá

El panameño reconoció que la distancia con su país representa un sacrificio personal, pero aseguró que forma parte del proceso para alcanzar sus objetivos profesionales. En cuanto al contexto de seguridad en Israel, afirmó que su experiencia ha sido estable y que las condiciones le han permitido desempeñarse con normalidad en su día a día y en la práctica del fútbol.

Referentes y metas personales

Entre sus referentes, Frías mencionó al histórico goleador panameño Blas Pérez como inspiración a nivel local, y al delantero europeo Edin Džeko como modelo internacional por sus características dentro del área. En cuanto a sus objetivos, señaló que su prioridad es cerrar la temporada de forma positiva y abrir la posibilidad de dar el salto a un club de primera división, ya sea en Israel o en otro mercado internacional.

Vínculo con la LPF y la Selección

A pesar de su estancia en el extranjero, el delantero se mantiene atento al desarrollo de la Liga Panameña de Fútbol, especialmente al desempeño de Alianza FC, equipo donde se formó. Asimismo, expresó su orgullo por la clasificación de la Selección Nacional de Panamá a su segundo Mundial de la FIFA y reiteró que uno de sus sueños es integrar el combinado nacional en el futuro.

Frías indicó que ya se encuentra habilitado para debutar con su nuevo club en la próxima jornada y espera sumar minutos de manera inmediata. Con este nuevo desafío en el Hapoel Acre, el atacante panameño busca seguir fortaleciendo su perfil internacional y avanzar hacia su meta de competir en la élite del fútbol profesional.