Objetivo Marruecos 2026: La Selección Femenina Sub-17 de Panamá define su hoja de ruta hacia Bermudas

El jueves 22 de enero Panamá vs México la previa desde las 7:00 pm y el partido desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/El estratega español Gerard Aubí ha revelado oficialmente la lista de las 21 jugadoras convocadas para representar a Panamá en la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de CONCACAF.

La delegación panameña tiene programado su viaje para este jueves 22 de enero, con la mirada puesta en el debut del certamen que se llevará a cabo en territorio caribeño.

Otras noticias: Selección de Panamá jugaría ante Sudáfrica en el mes de marzo, conoce las fechas probables y dónde sería

El calendario en Hamilton

Ubicadas en el Grupo B, las juveniles panameñas se trasladarán a la ciudad de Hamilton para disputar todos sus encuentros en el Bermudas National Sports Centre. El camino hacia la clasificación se define en tres fechas cruciales:

• Sábado 24 de enero: Debut frente a Bonaire (1:00 p.m. hora de Panamá).

• Lunes 26 de enero: Segundo compromiso ante Surinam (1:00 p.m.).

• Miércoles 28 de enero: Cierre de grupo contra el anfitrión, Bermudas (6:00 p.m.).

Otras noticias: Edward Cedeño lesionado en entrenamiento del Albacete de la segunda división de España

El formato y la meta mundialista

El objetivo primordial de las dirigidas por Aubí es finalizar como líderes de grupo para asegurar su boleto a la siguiente fase del Campeonato Sub-17 Femenino de CONCACAF. Bajo el sistema de competencia, avanzarán los ganadores de cada uno de los seis grupos, junto a los dos mejores segundos lugares, completando así los 8 cupos disponibles para unirse a las mejores selecciones de la región en el Premundial.

Esta fase clasificatoria es el primer gran peldaño para alcanzar uno de los cuatro boletos directos que ofrece la confederación hacia la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Otras noticias: Selección de Panamá: ¡Búnker confirmado! La sele establece su base de operaciones en Canadá para el Mundial 2026

Las protagonistas de la convocatoria

La lista de 21 elegidas presenta una combinación de talento local y jugadoras con base en el fútbol estadounidense. Entre los nombres destacados figuran:

• Legión extranjera: Isabella Rendino (Davis Legacy SC), Gabriela Chen (Richmond United) y Poppy Wakefield (Ohio Elite SA).

• Base local: Destacan jugadoras de clubes como Inter Panamá CF (Julianna Alvarado, Naomi Zafrani), FC Chorrillo (Yasselis Magallón, Shaday Mow) y Suárez Academy (Vera Batista, Natalie Farberoff).

Con el apoyo de la FEPAFUT, la Selección Femenina Sub-17 inicia este sábado una travesía que busca consolidar el crecimiento del fútbol femenino istmeño a nivel internacional.

PORTERAS

• Avril Potvin (FC Chorrillo)

• Camila Aparicio (Suárez Academy)

• Raquel Gabay (Inter Panamá CF)

DEFENSAS

• Julianna Alvarado (Inter Panamá CF)

• Cristabella Ríos (Panamá City FC)

• Yasselis Magallón (FC Chorrillo)

• Isabella Rendino (Davis Legacy SC, USA)

• Sheris Gutiérrez (Sporting SM)

• Guillehely Distancia (Umecit FC)

VOLANTES

• Alexa Ortega (CD Plaza Amador)

• Gabriela Chen (Richmond United, USA)

• Vera Batista (Suárez Academy)

• Natalie Farberoff (Suárez Academy)

• Ana Pérez (Inter Panamá CF)

• Yohanis Batista (Sporting SM)

• Gabriela Rodríguez (Suárez Academy)

DELANTERAS

• Poppy Wakefield (Ohio Elite SA, USA)

• Shaday Mow (FC Chorrillo)

• Kelly Zapata (Fénix FC)

• Alisson Samudio (Rayadas de Chiriquí)

• Naomi Zafrani (Inter Panamá CF)

DT: Gerard Aubí (ESP)

Con información de la FPF.

Otras noticias: Panamá ultima detalles en preparación para Premundial Femenino Sub-17 de Concacaf