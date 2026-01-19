Selección de Panamá jugaría ante Sudáfrica en el mes de marzo, conoce las fechas probables y dónde sería

El jueves 22 de enero Panamá vs México desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/La Selección de Panamá podría tener un exigente desafío internacional en la próxima fecha FIFA de marzo, con la posibilidad de disputar dos partidos amistosos ante la selección de Sudáfrica, en lo que sería una etapa importante dentro de su planificación rumbo a su participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la información que destacó Salvador Saldaña en Somos La Sele, la Federación Panameña de Fútbol habría avanzado en la firma de un acuerdo para concretar esta doble confrontación, que se jugaría tentativamente los días 27 y 31 de marzo, aunque las sedes todavía no estarían definidas de manera oficial.

¿Dónde se jugarían los partidos?

Uno de los principales interrogantes sería el escenario de los encuentros. Inicialmente, se habría contemplado la posibilidad de disputar los partidos en Estados Unidos, con una opción que apuntaría a la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, también existiría una fuerte tendencia a que los compromisos se realicen directamente en Sudáfrica, considerando factores logísticos como costos, cobertura y planificación de viajes.

La distancia y el horario de los encuentros serían aspectos que la delegación panameña estaría analizando, ya que un partido en territorio africano implicaría un importante ajuste de agenda tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

Un rival estratégico para la planificación de Panamá

Desde el punto de vista deportivo, enfrentar a Sudáfrica podría representar una prueba de alto nivel para Panamá. El combinado africano sería un rival ideal para simular escenarios similares a los que el conjunto canalero podría encontrar en su estreno mundialista, ya que Sudáfrica tiene previsto debutar en el torneo ante la selección de México.

Para Panamá, estos partidos servirían como una preparación directa para su primer compromiso mundialista ante Ghana, lo que convertiría esta doble fecha en una valiosa oportunidad para evaluar el rendimiento del plantel ante un estilo de juego distinto al habitual en la región de CONCACAF.

Movimiento clave fuera del FIFA Series

En el panorama internacional, la FIFA Series tendría programado un cuadrangular entre selecciones como Australia, Camerún, China y Curazao, un formato que habría dejado a Panamá fuera de esa competencia. Ante este escenario, la dirigencia panameña se habría movido rápidamente para asegurar dos compromisos internacionales que le permitan mantener el ritmo competitivo del equipo en una fecha clave del calendario.

La necesidad del cuerpo técnico de medirse ante un equipo del continente africano habría sido uno de los factores determinantes para concretar los acercamientos con Sudáfrica.

Fechas tentativas y expectativa en la afición

Aunque aún no existiría confirmación oficial por parte de las federaciones, todo apuntaría a que los partidos se disputarían en las fechas 27 y 31 de marzo, en el marco de la ventana FIFA. La afición panameña se mantendría a la expectativa de conocer la sede definitiva, ya sea en territorio estadounidense o suelo africano.

Una oportunidad de oro para la Selección de Panamá

Si se concreta esta doble confrontación, la Selección de Panamá tendría una oportunidad inmejorable para medir su nivel internacional, probar variantes tácticas y fortalecer su plantel frente a un rival de jerarquía continental, en un tramo decisivo de su camino hacia la gran cita mundialista.

