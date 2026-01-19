Edward Cedeño lesionado en entrenamiento del Albacete de la segunda división de España

El jueves 22 de enero Panamá vs México desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/Durante la transmisión del programa Somos La Sele, se confirmó una noticia que golpea directamente a la afición panameña: el volante Edward Cedeño, miembro importante de la selección nacional de Panamá, sufrió una lesión grave en su primer entrenamiento con su nuevo club, el Albacete Balompié (España).

El periodista Ricardo Icaza informó que el mediocampista panameño presenta una rotura completa del bíceps femoral, una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y a enfrentar un proceso de recuperación prolongado.

Según la información médica revelada por el propio club y fuentes del cuerpo técnico, Cedeño no podrá jugar durante los próximos 4 a 5 meses, lo que representa una noticia sensible tanto para su equipo en España como para el seleccionador Thomas Christiansen, quien contaba con él para los compromisos venideros de la Selección de Panamá.

La confirmación se produjo tras las pruebas realizadas en España, donde los estudios mostraron que el músculo isquiotibial —específicamente el bíceps femoral— sufrió una ruptura total, un tipo de lesión que requiere intervención quirúrgica debido a la gravedad del daño y la función esencial de este músculo en la estabilidad de la pierna.

El bíceps femoral es uno de los músculos que conforman el grupo de los isquiotibiales, situados en la parte posterior del muslo. Es fundamental para acciones como correr, frenar en carrera, acelerar y realizar cambios de dirección con potencia y estabilidad. Una ruptura completa implica que el tendón o fibras musculares se han separado por completo, lo cual es una lesión mucho más severa que un simple tirón o distensión.

Este tipo de lesión rara vez ocurre sin un gesto explosivo o traumatismo significativo y compromete la función completa del músculo, por lo que el tratamiento convencional es quirúrgico. Tras la operación, el enfoque médico se centra en la inmovilización inicial, seguida de una rehabilitación progresiva para restaurar fuerza, rango de movimiento y funcionalidad.

Opinión médica: recuperación y expectativas

Expertos en medicina deportiva señalan que las lesiones de grado severo en el bíceps femoral, como la que sufrió Cedeño, suelen requerir intervención quirúrgica seguida de terapia física estructurada. Estudios en atletas de élite con ruptura similar han mostrado que la media de tiempo desde la cirugía hasta el retorno a una actividad deportiva completa ronda aproximadamente las 16 a 20 semanas (4 a 5 meses), dependiendo de la respuesta individual a la rehabilitación, ausencia de complicaciones y rigor del tratamiento clínico.

Además, los especialistas destacan que este tipo de lesiones, aunque infrecuentes, se observan ocasionalmente en futbolistas competitivos de alto rendimiento, y que una recuperación bien gestionada puede permitir al atleta volver a su nivel previo a la lesión con bajo riesgo de recurrencia.

Un golpe para Panamá y el Albacete

Cedeño fue pieza clave en la Eliminatoria de CONCACAF, formando parte del grupo de panameños que lograron la clasificación histórica al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, un logro sin precedentes para el fútbol panameño. Su ausencia, por tanto, supone una sensible baja en la medular tanto para su club español como para la selección nacional.

El técnico Thomas Christiansen tendrá que reorganizar su esquema sin uno de sus volantes principales, aunque esta situación también abre la puerta para que otros jugadores compitan por ese puesto y ganen protagonismo dentro del equipo nacional.