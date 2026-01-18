EN VIVO| Bolivia vs Panamá: Partido amistoso previo al Mundial 2026 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Las selecciones de Panamá y Bolivia realizan un partido amistoso que marca el comienzo de una preparación que tiene como denominador común el Mundial que este año se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Ese encuentro, cuyo escenario es el Estadio IV Centenario, lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Al no ser una fecha FIFA, ambos equipos presentan nóminas con una base de jugadores que participan en sus respectivas ligas locales. Para Panamá este juego será la oportunidad de ver a más jugadores en un proceso que derivará en su segunda participación en una Copa del Mundo, mientras que para Bolivia es la ocasión para probarse con una selección afiliada a Concacaf antes del repechaje intercontinental de marzo donde tendrá como rival directo a Surinam.

La ley

Árbitro: Bruno Arleu (BRA)

Bruno Arleu (BRA) Asistente 1: Luanderson Lima (BRA)

Luanderson Lima (BRA) Asistente 2: Hugo Imazu (BRA)

Hugo Imazu (BRA) Cuarto árbitro: Jordy Alemán (BOL)

La ciudad y el estadio

La ciudad de Tarija se ubica al sur de Bolivia, quedando muy cerca de la frontera con Argentina. Su población se aproxima a las 240 mil personas y se encuentra aproximadamente a 1.854 metros sobre el nivel del mar.

Esta será la segunda oportunidad en la que la Selección de Bolivia juegue un partido en Tarija, siendo la primera en el año 1993 cuando enfrentó a un combinado tarijeño.

El recinto elegido por la Federación Boliviana de Fútbol para este amistoso es el Estadio IV Centenario, con capacidad para 17 mil personas, césped natural y en donde juega el club Real Tomayapo de la primera división del fútbol boliviano.

Historial

Las selecciones de Panamá y Bolivia se han enfrentado en siete ocasiones con ventaja para Panamá con 5 victorias y 2 derrotas.

31 de agosto 2003: Bolivia 3-0 Panamá – Amistoso – La Paz

– Amistoso – La Paz 20 de agosto 2008: Bolivia 1-0 Panamá – Amistoso – La Paz

– Amistoso – La Paz 25 de marzo 2011: Panamá 2-0 Bolivia – Amistoso – Ciudad de Panamá

– Amistoso – Ciudad de Panamá 10 de agosto 2011: Bolivia 1-3 Panamá – Amistoso – Santa Cruz

– Amistoso – Santa Cruz 6 de junio 2016: Panamá 2-1 Bolivia – Copa América – Orlando

– Copa América – Orlando 27 de agosto 2023: Bolivia 1-2 Panamá – Amistoso – Cochabamba

– Amistoso – Cochabamba 1 de julio 2024: Panamá 3-1 Bolivia – Copa América – Orlando

Última vez que jugaron en Bolivia

La última vez que Panamá visitó Bolivia fue para un amistoso disputado el 27 de agosto del 2023 en la ciudad de Cochabamba, con victoria panameña de 2-1 con goles de Khaiser Lenis.

En aquella oportunidad, Panamá y Bolivia alinearon de la siguiente manera:

Bolivia: Guillermo Viscarra; Marcelo Suárez, Daniel Medina, Carlos Roca, Adrián Jusino; Miguel Terceros, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita; Daniel Rojas, Víctor Abrego. DT Gustavo Costas (ARG).

Panamá: Kevin Mosquera; Ricardo Phillips, Kevin Berkeley, Jan Vargas, Carlos Harvey, Reyniel Perdomo; José Murillo, Cristian Martínez, Cristian Quintero (G. Brown, 46), Kahiser Lenis; Rolando Blackburn (D. Pinzon, 46). DT Thomas Christiansen (DEN).

Goles: K. Lenis (PAN) al min 11 y 87, L. Ursino (BOL) al min 52.

Tarjetas amarillas: C. Martínez (PAN), C. Harvey (PAN), G. Brown (PAN), C. Roca (BOL), M. Suárez (BOL), L. Ursiano (BOL), D. Rojas, (BOL).

Sede: Estadio Félix Capriles, en Cochabamba.

Información de FPF