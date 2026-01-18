Panamá vs México lo podrás disfrutar EN VIVO el jueves 22 de enero a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Bolivia/En su debut con la Selección Absoluta de Panamá, Kadir Barría anotó un gol y dedicó la jugada a su padrino, según declaraciones recogidas tras el partido. El jugador afirmó que la acción fue fruto de un espacio detectado en el juego y del apoyo de un compañero.

El joven de 18 años y seis meses de edad relató el desarrollo de la jugada: "La verdad, la jugada fue repentina. La verdad, vi el espacio y pues nada, estamos entrenando la... todas las semanas entrenamos eso, ver los espacios, reconocer y leer el estilo de juego del rival y gracias a Dios vi el espacio, mi compañero creyó en mí, gracias a Dios me quedó la bola y pude hacer el gol".

Añadió que no imaginó su estreno en la selección absoluta: "No, la verdad no me lo imaginé, pero siempre uno está bendecido y tiene la gracia de Dios y gracias a Dios hoy se logró mi debut en la selección que tanto lo soñé y el gol".

El futbolista confirmó que lleva el número 18 en su camiseta y explicó el valor personal de ese dorsal: "Es muy especial la verdad, muy especial. Creo que todo Panamá lo sabe porque es la camisa de mi padrino (el fallecido Luis' Matador' Tejada). Este gol se lo dedico a él, que entre la emoción y la emoción, la verdad, se me olvidó la celebración de él. Pero siempre lo tengo en cuenta y sé que él estaba aquí apoyándome en cada momento".

Consultado sobre el resultado del encuentro, el futbolista evaluó el desempeño colectivo y mencionó factores que afectaron al equipo: "Bueno, el equipo es nuevo, la verdad, no estamos conociendo y bueno, creo que lo hicimos bien. Aparte que altura, la verdad, nos afectó un poco, la verdad, pero creo que estamos bien preparados para el siguiente partido contra México".

En sus declaraciones también reconoció el apoyo de sus compañeros y la preparación previa: " durante los entrenamientos acostumbramos a trabajar la lectura de espacios y el estilo de juego del rival", agregó.