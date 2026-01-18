EN VIVO| Bolivia vs Panamá: Kadir Barría anota su primer gol con la 'Sele'

Panamá/Kadir Barría anotó su primer gol con la Selección de Panamá, un tanto que tiene en ventaja a la representación nacional en el partido amistoso ante Bolivia en el Estadio IV Centenario de Tarija.

Barría concretó el tanto en una jugada de contragolpe que se dio al minuto 5 de juego.

Sigue las acciones de este juego a través de la señal de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Trayectoria

Nombre completo: José Kadir Barría Rose

Nacimiento: 18 de julio de 2007, Ciudad de Panamá, Panamá

Posición: Delantero / extremo

Club actual: Botafogo (Brasil)

Altura: 1.83 m aproximadamente

Inicios y formación

Barría comenzó su formación futbolística en Panamá en academias locales como Chievo Academy Panamá y Parma Academy Panamá .

y . Más adelante pasó por las divisiones juveniles del Atlético Nacional (Liga Prom) antes de llamar la atención internacional por su talento.

Llegada a Botafogo

En septiembre de 2024, Barría impresionó a los ojeadores de Botafogo durante un torneo juvenil en Brasil.

durante un torneo juvenil en Brasil. Debido a su edad y al reglamento para jugadores extranjeros menores, inicialmente firmó un pre-contrato y entrenó con el club sin contrato profesional formal hasta alcanzar la mayoría de edad.

sin contrato profesional formal hasta alcanzar la mayoría de edad. El 4 de agosto de 2025 firmó oficialmente con Botafogo hasta 2028 como profesional y fue asignado al equipo Sub-20.

Debut profesional y logros

📌 Debut en la Serie A de Brasil:

Barría debutó el 24 de septiembre de 2025 con el primer equipo del Botafogo, entrando como suplente en un empate 1–1 ante Grêmio. Con ello se convirtió en el segundo panameño en jugar en la Serie A brasileña, tras Felipe Baloy.

📌 Primeros goles:

Durante la temporada 2025, ya bajo la camiseta de Botafogo, anotó sus primeros goles como profesional en el Campeonato Brasileirão, consolidándose como una pieza ofensiva destacada para su club.

📌 Convocatorias y rendimiento:

Ha sido convocado más de una vez al primer equipo del Botafogo por diferentes entrenadores y ha alternado entre el equipo Sub-20 y el profesional.

por diferentes entrenadores y ha alternado entre el equipo Sub-20 y el profesional. En la Copa São Paulo de Fútbol Júnior (Copinha), tradicional torneo juvenil de Brasil, jugó con el Sub-20 antes de volver a ser llamado al plantel mayor.

📌 Valor y contrato:

Su contrato con Botafogo incluye una cláusula de rescisión notable en el contexto panameño (millonaria según informes), lo que refleja la proyección y el valor que el club le atribuye.

Selección Nacional y proyección