Panamá vs México lo podrás disfrutar EN VIVO el jueves 22 de enero a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Bolivia/El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo tras el partido ante Bolivia, destacando principalmente el esfuerzo y la actitud mostrada por sus jugadores a lo largo del encuentro.

“Estoy contento con el resultado del equipo, sobre todo por el esfuerzo”, señaló el estratega, quien reconoció que el conjunto canalero fue exigido por un rival con mayor posesión de balón, especialmente en la segunda mitad. “Nos han sometido porque no tuvimos el balón, sobre todo en el segundo tiempo”, explicó, al tiempo que resaltó la entrega del plantel.

Christiansen subrayó que Bolivia presentó un equipo experimentado, con varios titulares habituales, lo que elevó el nivel de exigencia del compromiso. “Es una selección bastante rodada, con muchos titulares. La dificultad estaba en competir en partidos internacionales”, afirmó. En ese contexto, puso como ejemplo el despliegue físico de Abdul Knight, quien disputó todo el encuentro: “Ha tenido que correr lo que no está escrito durante los 90 o 95 minutos”.

El técnico también analizó el desarrollo del partido, marcado por dos tiempos distintos. Según indicó, Panamá mostró mayor claridad cuando tuvo el balón en la primera parte, mientras que en el complemento el cansancio, la presión rival y la necesidad de buscar el empate complicaron el funcionamiento colectivo. “La falta de posesión condicionó la fluidez del juego y el rival nos sometió con su presión”, añadió.

Asimismo, Christiansen destacó la presencia de nuevos jugadores en la convocatoria, recordando que el equipo contó con pocos días de trabajo previo. “Hoy fue una oportunidad para los nuevos y hay que decir que llevamos pocos días entrenando con ellos”, comentó. En esa línea, explicó que el gol anotado fue producto de una acción trabajada pese al escaso tiempo de preparación.

Sobre la dinámica del encuentro, el seleccionador señaló que Panamá encontró sus mejores momentos en un repliegue medio-bajo, buscando transiciones rápidas. “Fue ahí donde más peligro generamos y donde estuvimos más cómodos”, indicó, aunque reconoció que la exigencia del rival influyó en el desarrollo general del partido.

Te puede interesar: Bolivia vs Panamá | Conoce la lista de convocados de la selección mayor para los amistosos del mes de enero

Por su parte, Abdul Knight, quien debutó con la selección absoluta, expresó su alegría por la oportunidad brindada. “Muy contento con el cuerpo técnico que me dio la oportunidad. Por mi primer debut, muy contento la verdad”, afirmó. El jugador también compartió una experiencia personal especial, al señalar que celebró su cumpleaños fuera del país y con la selección nacional.

Finalmente, Christiansen reiteró que su principal objetivo era conformar “un equipo con actitud” y aseguró que los futbolistas respondieron en ese aspecto. Panamá continuará ahora con su proceso de preparación, enfocado en consolidar el trabajo con los nuevos convocados y fortalecer su rendimiento colectivo.