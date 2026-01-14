Bolivia vs Panamá | Conoce la lista de convocados de la selección mayor para los amistosos del mes de enero

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Panamá/Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Mayor de Panamá, definió este miércoles la lista de convocados para los próximos partidos amistosos internacionales frente a las selecciones de Bolivia y México, compromisos que se disputarán fuera de las fechas FIFA.

Un total de 24 jugadores fueron incluidos en la convocatoria del estratega danés-español, quienes estarán viajando este jueves rumbo a Bolivia para afrontar el primero de los dos encuentros programados en esta doble fecha internacional.

El combinado nacional se medirá a Bolivia este domingo 18 de enero, en condición de visitante, en un partido que se disputará en el Estadio IV Centenario, ubicado en la ciudad de Tarija, a partir de las 4:00 p.m. (hora de Panamá), en un escenario que representa un reto adicional por las condiciones del altiplano.

Posteriormente, la Selección de Panamá regresará al país para recibir a México el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 8:00 p.m., en un duelo que marcará el cierre de esta ventana de preparación.

Todos los jugadores que participaron en los entrenamientos previos fueron incluidos en la nómina final, con la excepción del guardameta Marcos De León, quien quedó fuera por lesión. En su lugar, Ian Flores fue convocado a última hora para completar el grupo de arqueros.

Christiansen: “Tenemos que cuidar la imagen de Panamá”

Previo al inicio del entrenamiento de este miércoles en el COS Sports Plaza, Christiansen atendió a los medios de comunicación y subrayó la importancia de competir con seriedad en ambos compromisos.

“Nosotros tenemos que presentar un equipo competitivo”, afirmó el seleccionador.

El técnico recordó antecedentes recientes en partidos amistosos fuera de fecha FIFA y fue enfático en el mensaje hacia sus dirigidos:

“Tenemos un antecedente como el partido ante Chile y debemos cuidar mucho la imagen de Panamá y de la selección”, destacó.

Christiansen también valoró la actitud del grupo durante los entrenamientos:

“A los jugadores los veo con muchas ganas e ilusión de agradar. Son partidos distintos, fuera de fecha FIFA, con ciertas limitaciones, pero contamos con jugadores de la LPF y algunos legionarios que han sido cedidos. Estos días de trabajo han sido positivos”, agregó.

Plan de trabajo y viaje

La Selección Nacional cumplió este miércoles su tercer y penúltimo entrenamiento, en una sesión que inició a las 8:30 a.m. y se extendió por aproximadamente hora y media.

Tras la práctica, los jugadores se trasladaron al hotel de concentración, enfocándose ya de lleno en los compromisos internacionales. Para este jueves, el equipo realizará su último entrenamiento desde las 8:00 a.m., y posteriormente viajará en horas de la tarde hacia Santa Cruz, Bolivia.

El plantel entrenará viernes y sábado en territorio boliviano, antes de trasladarse a Tarija la noche del sábado para encarar el duelo ante la selección local.

Lista de convocados – Selección de Panamá

Porteros

John Gunn – NE Revolution II (EE. UU.)

– NE Revolution II (EE. UU.) Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (VEN)

Defensas

Richard Peralta – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (VEN)

– Deportivo La Guaira (VEN) Daniel Aparicio – Real España (HON)

– Real España (HON) Javier Rivera – CD Marathón (HON)

– CD Marathón (HON) Aimar Sánchez – New York Red Bulls II (EE. UU.)

– New York Red Bulls II (EE. UU.) Ariel Arroyo – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Juan Hall – Sporting San Miguelito

– Sporting San Miguelito Luis Asprilla – Tauro FC

– Tauro FC Omar Córdoba – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Orman Davis – CA Independiente

– CA Independiente Kevin Galván – San Francisco FC

Volantes

Jovani Welch – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Kahiser Lenis – Jaguares de Córdoba (COL)

– Jaguares de Córdoba (COL) Ricardo Phillips Jr. – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ángel Caicedo – CA Independiente

– CA Independiente Giovany Herbert – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Héctor Hurtado – Sporting San Miguelito

– Sporting San Miguelito Abdul Knight – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador José Murillo – CD Plaza Amador

Delanteros

Kadir Barría – Botafogo (BRA)

– Botafogo (BRA) Saed Díaz – Tauro FC

– Tauro FC Gustavo Herrera – Sporting San Miguelito

Con información de FPF