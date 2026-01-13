Kadir Barría: “Vestir la camiseta de la Selección de Panamá es un sueño que estoy viviendo”

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Panamá/La Selección de Panamá cumplió este martes su segundo día de entrenamientos en el COS Sports Plaza, como parte de su preparación para los partidos amistosos internacionales del mes de enero frente a Bolivia y México.

Tras la sesión, los jugadores Kadir Barría y Jorge Gutiérrez atendieron a los medios de comunicación en el centro de prensa, donde el atacante panameño compartió sus sensaciones sobre el momento que atraviesa en su carrera y su convocatoria al combinado nacional.

Barría, uno de los llamados por el entrenador Thomas Christiansen, no ocultó su emoción por representar a la Selección Mayor de Panamá, asegurando que todo lo que vive actualmente forma parte de un sueño que aún asimila.

“Siempre me dicen que salen en el periódico, entonces la verdad yo les digo que lo guarden, porque es un sueño. Todo lo que está pasando ahorita es un sueño”, expresó el delantero.

El atacante destacó el respaldo constante de su familia, factor que considera fundamental en su crecimiento personal y profesional, especialmente durante los momentos más difíciles.

“Mi familia siempre está ahí conmigo, me apoya en los días malos y en los días buenos, y la verdad es que hoy por hoy estoy donde estoy justo por eso”, señaló.

El impacto del cariño de la afición panameña

Kadir Barría también se refirió al respaldo que ha recibido por parte de la afición panameña, reconociendo que no había dimensionado el impacto de su rendimiento hasta que volvió al país.

“Como no estaba aquí en Panamá, no sentía la explosión que había dado aquí. Después se sintió la explosión, la gente me quería, y la verdad no había sentido eso en mi vida. Realmente se siente demasiado lindo”, afirmó.

Enfoque total en la Selección de Panamá

El delantero dejó claro que su prioridad actual es aprovechar al máximo esta oportunidad con la Selección Nacional, consciente de la importancia que representa este llamado dentro de su carrera.

“Mis expectativas ahorita son concentrarme en la selección, que es una oportunidad muy grande, agarrar la oportunidad y salir a aprovecharla”, puntualizó.

Relación con Thomas Christiansen y el cuerpo técnico

Barría también habló sobre su relación con el director técnico Thomas Christiansen, a quien se refirió con cercanía y gratitud, destacando el apoyo recibido desde el primer contacto.

“Mi relación con Chiloti fue demasiado repentina, nunca la esperé. Gracias a Dios me hizo llamados, comenzamos a hablar, es una persona muy amigable y muy inteligente, y siempre se lo voy a agradecer”, comentó.

Sobre el trabajo del cuerpo técnico, el atacante valoró el enfoque táctico y la exigencia diaria en los entrenamientos.

“Es un entrenador demasiado inteligente, le gusta el fútbol rápido. Me gusta lo que nos produce a nosotros y lo que tenemos que rendir”, agregó.

Trabajo constante y preparación integral

Finalmente, Barría destacó el énfasis en el trabajo técnico, especialmente el uso de ambas piernas, aspecto que considera clave en su desarrollo como atacante.

“Pierna izquierda, pierna derecha, eso lo trabajamos mucho. Desde pequeño siento que lo he entrenado bastante bien, y gracias a Dios voy a poder estar en el grupo”, concluyó.

La Selección de Panamá continuará con su planificación en los próximos días antes de afrontar los compromisos amistosos ante Bolivia y México, encuentros que servirán para evaluar nuevas piezas y fortalecer el proceso competitivo del combinado nacional fuera de las fechas FIFA.