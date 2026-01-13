Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Panamá/Las declaraciones del entrenador del Alianza FC, Jair Palacios, no pasaron desapercibidas tras referirse a la más reciente convocatoria de la Selección de Panamá, dirigido por el entrenador Thomas Christiansen en la que no figura ningún jugador del conjunto verdolaga, actual subcampeón del fútbol panameño.

Desde las afueras de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y en entrevista con TVMAX Deportes, el técnico colombiano advirtió desde el inicio que sus palabras generarían polémica.

“Va a generar roncha lo que voy a decir”, expresó Palacios al ser consultado sobre la ausencia de futbolistas del Alianza FC en la lista de convocados para los amistosos ante Bolivia y México.

“Me parece injusto que Alianza no tenga ni un convocado”

Palacios fue directo al manifestar su inconformidad con el criterio de selección utilizado por el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen, asegurando que su club ha colaborado en procesos anteriores sin restricciones.

“Cuando necesitaron que nosotros le prestáramos los jugadores para Toulon, se los dimos. Ahora no los tienen en cuenta”, señaló.

El estratega consideró contradictorio que un equipo protagonista del torneo local no tenga representación en la Selección Nacional.

“Si usted no le tiene en cuenta a su campeón, aunque sea uno, ¿esto qué es? Ya sabemos qué es esto”, afirmó.

Críticas al trato hacia Alianza FC

En uno de los momentos más fuertes de la entrevista, Jair Palacios comparó el trato recibido por su institución con el de otros clubes del medio local.

“A los equipos que reprimen los jugadores sí les convocan cinco o seis. A nosotros no. Nosotros los damos para que no haya ningún problema y hoy en día no nos convocan a ninguno”, sostuvo.

Incluso, dejó entrever que el club podría cambiar su postura en futuras convocatorias.

“Vamos a tener que reprimir permisos para que le convoquen”, agregó.

Enfoque deportivo pese a la polémica

Más allá de sus declaraciones sobre la Selección de Panamá, el técnico verdolaga también habló del presente deportivo del Alianza FC, que se alista para su debut ante Tauro FC en el nuevo torneo, tras haber sido subcampeón en la campaña anterior.

Palacios destacó que el grupo trabaja en corregir errores del pasado y fortalecer aspectos mentales y tácticos.

“Estamos tratando de mejorar los errores del torneo pasado, enfocarnos más en la parte cognitiva, en la concentración y en que cada jugador tenga capacidad de resolución en las situaciones de juego”, explicó.

Asimismo, resaltó que el plantel se encuentra completo en lo físico y competitivo, con refuerzos ya integrados y un objetivo claro.

“Esto arranca de cero. Es un torneo donde hay que estructurar un equipo pensando también en el descenso del próximo año y ahora que tenemos la posibilidad de ir a CONCACAF, hay que meterle con todo”, puntualizó.

Declaraciones que abren el debate

Las palabras de Jair Palacios reavivan el debate sobre los criterios de convocatoria en la Selección de Panamá, especialmente en un año clave dentro del proceso mundialista y con partidos internacionales fuera de fechas FIFA.

Mientras tanto, el Alianza FC se concentra en su estreno liguero, aunque las declaraciones de su entrenador ya han generado repercusión dentro del entorno del fútbol panameño.

Con información de Ricardo Icaza