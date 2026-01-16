Panamá ultima detalles en preparación para Premundial Femenino Sub-17 de Concacaf
La selección panameña está en la última semana de entrenamientos previos al certamen regional que se realizará en Bermudas.
Panamá/Bajo la mirada del entrenador Gerard Aubí, la Selección Femenina Sub-17 de Panamá continúa entrenando de cara a su debut en la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas de Concacaf 2026.
Este viernes, la escuadra femenina cumplió una nueva sesión de entrenamiento en el seguimiento de su microciclo en la cancha del Yappy Park, en Paseo del Norte.
Para este sábado 17 de enero, la Sub-17 Femenina estará realizando un partido amistoso en horas de la tarde, desde las 4pm, en el Yappy Park frente al club Santa Fe FC, de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), en lo que será la conclusión de un nuevo microciclo.
El equipo continuará entrenando la próxima semana, previo a su viaje a las Islas Bermudas, sede del grupo B del torneo clasificatorio donde la escuadra femenina buscará su boleto al próximo Premundial Femenina Sub-17 de Conacaf.
Las dirigidas por el DT Aubí tienen programado viajar el próximo jueves 22 de enero rumbo a Bermudas.
Recordemos que la Selección Femenina Sub-17 de Panamá quedó ubicada en el grupo B de la Ronda Uno Clasificatoria de Concacaf junto a las selecciones de Bonaire, Surinam y Bermudas.
Concacaf anunció recientemente que el equipo Sub-17 Femenino de San Cristóbal y Nieves no estará participando del torneo, por lo que el grupo contará con un seleccionado menos.
Panamá Femenina Sub-17 necesita ganar su grupo o terminar como uno de los mejores segundos lugares para obtener su pase al Premundial.
El debut de las juveniles panameñas está programado para el próximo sábado 24 de enero cuando se mida a la Sub-17 de Bonaire, en un encuentro a disputarse en el Bermudas National Sports Centre.
Luego jugará el lunes 26 de enero, frente a Surinam y cierran la fase de grupos el miércoles 28 frente al equipo anfitrión, el seleccionado Sub-17 de Bermudas.
A continuación, las jugadoras llamadas para el amistoso ante Santa Fe FC.
- Avril Potvin - FC Chorrillo
- Yasselis Magallón - FC Chorrillo
- Jorgelis Serna - Santa Fe FC
- Karla Ovalle - FC Chorrillo
- Alexa Ortega - CD Plaza Amador
- Ana Belisa Pérez - Inter CF
- Shaday Mow - FC Chorrillo
- Kimberly Camarena - Santa Fe FC
- Kelly Zapata - Santa Fe FC
- Anai Robles - FC Chorrillo
- Alisson Samudio - Rayadas de Chiriquí
- Camila Aparicio - Suárez Academy
- Sheris Gutiérrez - Sporting SM
- Cristabella Ríos - Panamá City FC
- Julianna Alvarado - Inter CF
- Natalie Farberoff - Suárez Academy
- Vera Batista - Suárez Academy
- Yohanis Batista - Sporting SM
- Vitoria Mitre - USA
- Guillehely Distancia - Umecit FC
- Gabriela Rodríguez - Suárez Academy
Información de FPF