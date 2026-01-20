Selección de Panamá | Estos son los jugadores que debutaron en Bolivia

El jueves 22 de enero Panamá vs México la previa desde las 7:00 pm y el partido desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/Un total de cinco jugadores debutaron con la Selección Mayor Masculina de Panamá en el reciente partido amistoso contra Bolivia, celebrado el pasado 18 de enero de 2026 en el Estadio IV Centenario de Tarija,.

El encuentro finalizó con un empate 1-1 y sirvió como plataforma para el estreno internacional de Kadir Barría, Aimar Sánchez, Javier Rivera, Ángel Caicedo y Abdul Knight.

El delantero Kadir Barría, de 18 años y perteneciente al club Botafogo de Brasil, abrió el marcador al minuto 5 de juego. Con esta anotación, Barría se posicionó como el tercer jugador más joven en marcar un gol con la selección absoluta, detrás de Ismael Díaz y Gabriel Torres.

Barría formó parte del once inicial y se mantuvo en el campo hasta el minuto 59, cuando fue sustituido por Gustavo Herrera. Según las fuentes, tanto Barría como Ismael Díaz y Kahiser Lenis integran el grupo de futbolistas panameños que han anotado en su partido de debut.

En cuanto a la labor defensiva y del mediocampo, tres de los debutantes completaron los 90 minutos del compromiso. El defensor Javier Rivera, del club Marathón de Honduras, y el central Aimar Sánchez, del CD Plaza Amador, salieron como titulares y jugaron todo el partido,. De igual manera, el mediocampista Abdul Knight, también del CD Plaza Amador, disputó la totalidad del encuentro, registrando una tarjeta amarilla en el tiempo final.

Por su parte, el volante Ángel Caicedo, del Club Atlético Independiente (CAI), ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo. Caicedo sustituyó a Kahiser Lenis al minuto 59 y registró diversas aproximaciones ofensivas durante el resto del cotejo.

Tras este compromiso, la selección nacional se prepara para enfrentar a México este jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Para este segundo partido amistoso, tres futbolistas permanecen a la espera de realizar su debut oficial: Daniel Aparicio, Juan Hall y el portero John Gunn. Las fuentes indican que Hall cuenta con experiencia previa en los Mundiales Sub-17 y Sub-20, mientras que Gunn ya participó en un encuentro no oficial frente al club Universitario de Perú.

Con información de FPF