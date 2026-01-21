Panamá vs México| El 'Tri' aterriza y se instala en la capital panameña

El jueves 22 de enero Panamá vs México desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/La Selección de México llegó en la noche de este martes a la ciudad de Panamá para su partido amistoso frente al combinado canalero que se realizará el jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Una vez llegó la delegación mexicana al territorio panameño, fue recibida en su hotel de concentración por un grupo de fanáticos que aprovecharon la ocasión para pedir autógrafos y tomarse fotos con los jugadores.

El encuentro forma parte de la preparación de ambas selecciones para el Mundial que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en ciudades de Estados Unidos, Canadá y el propio México.

Después de jugar ante la selección panameña, México se dirigirá a Bolivia donde jugará otro partido ante la representación de ese país suramericano que se llevará a cabo el domingo 25 de enero.

Selección mexicana

Porteros:

Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos).

-Defensas:

Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara).

-Medios:

Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders/Estados Unidos), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana).

-Delanteros:

Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara).

