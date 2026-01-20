Béisbol Juvenil 2026| Coclé vs Bocas del Toro: La lluvia hace de las suyas en el Calvin Byron

Sintoniza el partido Darién vs Bocas del Toro , el martes 20 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Los equipos de Coclé y Bocas del Toro no pudieron salir al terreno de juego del estadio Calvin Byron de Changuinola debido a que el partido que disputarían este martes fue pospuesto por lluvia.

La precipitación fue bastante fuerte en horas de la tarde lo que impidió que el juego comenzara a la hora programada, 7:00 p.m. Se esperó una hora adicional y el clima no varió por lo que se pospuso este cotejo de la jornada 15 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Se espera que la Federación Panameña de Béisbol determine en qué fecha se reprogramará este partido.

Esta es la segunda vez consecutiva que la lluvia impide que Bocas del Toro lleve adelante sus encuentros. El pasado domingo 18 de enero no pudo culminar su compromiso ante Panamá Oeste, que se suspendió cuando se jugaba la parte alta del cuarto episodio, y este martes 20 se pospone el encuentro frente a Coclé.

Antecedentes

Durante el presente certamen juvenil se han pospuesto tres partidos y se ha suspendido uno. Todos por lluvia.

De los tres juegos pospuestos uno se reprogramó y se realizó. Ese fue el que disputaron Herrera y Chiriquí, el lunes 19, y cuyo resultado fue favorable a los herreranos por marcador de 8 carreras a 4.

Otro juego pospuesto fue el que disputarían Herrera y Panamá Este el pasado martes 13 de enero. Este se reprogramó para el sábado 24 en el estadio José Antonio Remón Cantera a las 2:00 p.m.

El tercer partido pospuesto fue el de esta jornada entre Bocas del Toro y Coclé. En tanto el encuentro suspendido fue el del domingo 18 de enero entre los 'Tortugueros' bocatoreños y los 'Vaqueros' de Panamá Oeste.