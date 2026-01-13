Béisbol Juvenil 2026| Herrera y Panamá Este se quedan con las ganas de salir al terreno de juego

Sintoniza el partido Chiriquí vs Panamá Oeste, el martes 14 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Terreno de juego del estadio José De La Luz Thompson afectado por lluvia
Terreno de juego del estadio José De La Luz Thompson afectado por lluvia / Fedebeis

Panamá/El partido que debían disputar este martes los equipos juveniles de Herrera y Panamá Este fue pospuesto. Esto lo anunció la Federación Panameña de Béisbol al inicio de la jornada 10 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

"La Fedebeis informa que, debido a las condiciones climatológicas (lluvia), el encuentro programado para hoy entre Herrera y Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson queda oficialmente pospuesto", anunció el ente federativo.

El juego entre herreranos y 'Potros' se jugará en una fecha posterior y es el segundo encuentro que se pospone en lo que va del certamen. El otro es el que disputarían Herrera y Chiriquí, el pasado 6 de enero, y que se pospuso por lluvia. Este último fue reprogramado para el lunes 19 de enero.

Información de Fedebeis

Temas relacionados

campeonato nacional de béisbol juvenil Herrera Panamá Este torneo
Si te lo perdiste
Lo último
stats