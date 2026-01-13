Béisbol Juvenil 2026| Herrera y Panamá Este se quedan con las ganas de salir al terreno de juego

Sintoniza el partido Chiriquí vs Panamá Oeste, el martes 14 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El partido que debían disputar este martes los equipos juveniles de Herrera y Panamá Este fue pospuesto. Esto lo anunció la Federación Panameña de Béisbol al inicio de la jornada 10 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

"La Fedebeis informa que, debido a las condiciones climatológicas (lluvia), el encuentro programado para hoy entre Herrera y Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson queda oficialmente pospuesto", anunció el ente federativo.

El juego entre herreranos y 'Potros' se jugará en una fecha posterior y es el segundo encuentro que se pospone en lo que va del certamen. El otro es el que disputarían Herrera y Chiriquí, el pasado 6 de enero, y que se pospuso por lluvia. Este último fue reprogramado para el lunes 19 de enero.

Información de Fedebeis