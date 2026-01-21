Panamá vs México | Cuándo y dónde ver este partido amistoso internacional

Panamá se prepara para este compromiso con una base de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y algunos legionarios que no formaron parte del grupo que logró la histórica clasificación al Mundial de la FIFA 2026.

Panamá/La expectativa se enciende en suelo panameño con un nuevo capítulo del fútbol internacional, donde la Selección de Panamá se alista para recibir a una siempre exigente Selección de México en un duelo que promete intensidad, ritmo y un marco especial en su primer partido del año en casa.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan con la motivación de haber empatado 1-1 ante Bolivia en su más reciente presentación y buscan cerrar el mes de enero con un resultado positivo frente a un rival histórico de la región.

Otras noticias: Panamá vs México| La 'Sele' afina detalles pese a ausencia de Thomas Christiansen

El encuentro se jugará el jueves 22 de enero, con previa desde las 7:00 p.m. y arranque del partido a las 8:00 p.m.. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el canal de YouTube de TVMAX Panamá, en una cobertura multiplataforma pensada para que nadie se pierda este choque de alto nivel.

Panamá se prepara para este compromiso con una base de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y algunos legionarios que no formaron parte del grupo que logró la histórica clasificación al Mundial de la FIFA 2026, tras la recordada victoria 3-0 sobre El Salvador en noviembre pasado, resultado que selló el boleto mundialista.

En el horizonte, los canaleros ya conocen su destino en el Grupo L, donde compartirán escenario con Inglaterra, Croacia y Ghana, mientras que México, que después de este amistoso enfrentará a Bolivia, integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje entre Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. República de Irlanda. Un duelo que, más allá de ser amistoso, servirá como termómetro competitivo rumbo a la gran cita mundialista.

Otras noticias: Panamá vs México | El 'TRI' no contará con ficha clave para amistoso del jueves en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

El historial reciente entre la Selección de Panamá y la Selección de México refleja una serie de duelos cerrados y de alta exigencia en competencias oficiales de la región.

En los últimos cinco enfrentamientos, el conjunto azteca ha logrado imponer su jerarquía con victorias ajustadas, mientras que Panamá ha mostrado capacidad para competir de tú a tú en cada cita.

El 23 de marzo de 2025, por la Concacaf Nations League (CNL), México se impuso 2-1 en un partido de ritmo intenso y momentos de ida y vuelta, donde Panamá luchó hasta el final por rescatar el empate.

Un año antes, el 21 de marzo de 2024, también en la Nations League, los mexicanos volvieron a llevarse el triunfo, esta vez con un marcador más amplio de 3-0 en territorio panameño, en un encuentro que se definió por la eficacia ofensiva del conjunto visitante.

En la Copa Oro 2023, el 16 de julio, ambos equipos protagonizaron un choque de alto nivel táctico. México se quedó con la victoria por la mínima diferencia, 1-0, en un duelo que se resolvió en los detalles y que mantuvo la tensión hasta el pitazo final.

Semanas antes, el 18 de junio de 2023, nuevamente por la Concacaf Nations League, Panamá recibió a México en otro compromiso de máxima exigencia, pero el resultado volvió a favorecer al combinado azteca con un 1-0, en un partido de pocas ocasiones y defensas sólidas.

El recorrido se completa con el enfrentamiento del 2 de febrero de 2022, correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas (WC), donde México, como local, consiguió un triunfo ajustado de 1-0 ante una selección panameña que dejó una imagen competitiva en la recta final del camino rumbo a la Copa del Mundo.

Otras noticias: Selección de Panamá jugaría ante Sudáfrica en el mes de marzo, conoce las fechas probables y dónde sería