MLB Noticias| Iván Herrera y Eduardo Tait: peloteros panameños figuran en listas importantes de las Grandes Ligas

Herrera y Tait se perfilan como peloteros de gran proyección para destacar en el sistema de la 'Gran Carpa'

Panamá/Los panameños Eduardo Tait e Iván Herrera forman parte de dos listados de peloteros que han sido dados a conocer por organizaciones vinculadas al béisbol de las Grandes Ligas en esta semana.

Tait se encuentra entre los 10 mejores prospectos en la posición de receptor, según lo divulgó MLB Pipeline este miércoles.

El jugador, que forma parte de la organización de los Mellizos de Minnesota, se ubica en el octavo puesto de ese listado que reúne a prospectos de varios equipos de las Grandes Ligas.

Formar parte de esta lista refleja el esfuerzo hecho por Tait para mejorar su juego y proyectarse a un ascenso a las Mayores.

MLB Pipeline cataloga a Tait como el jugador con el inicio más humilde entre los que están en la lista.

"Tait firmó originalmente con los Phillies de Filadelfia por una suma modesta de 90 mil dólares. Salió de Panamá en el 2023 apoyándose en su bateo, pero con interrogantes sobre sus capacidades atléticas y de defensa", resalta el informe de MLB Pipeline. "Ese perfil se mantuvo hasta que él registró .283/.341/.462 en sus tres primeras temporadas profesionales hasta alcanzar la Clase A Fuerte a los 18 años de edad", agregó.

En julio de 2025, Tait fue transferido a la organización de los Mellizos de Minnesota en un paquete de jugadores que llevó a Jhoan Duran a los Phillies.

Genera expectativa

Por su parte Iván Herrera tuvo un buen desempeño en el 2025 y se espera que sea aún mejor para la temporada 2026. Esto lo refleja MLB Network que lo ubica entre los 100 jugadores con mayores posibilidades de destacar en la campaña venidera.

Herrera está en el puesto 98 de ese listado que reúne a jugadores de varios equipos de la 'Gran Carpa'.

Aunque el año pasado lidió con molestias físicas, el panameño jugó 107 partidos en la temporada 2025 con los Cardenales de San Luis, varios de ellos como bateador designado. En esos juegos tuvo una línea ofensiva de .284 (promedio de bateo)/ .464 (slugging)/ .373 (porcentaje de llegadas a base)/ .837 (OPS). Además pegó 19 cuadrangulares, anotó 54 carreras y empujó 66.

Herrera se recupera de una operación en su codo derecho a la que se sometió tras culminar la campaña anterior.

