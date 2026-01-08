MLB noticias| Edmundo Sosa: el pelotero panameño alcanza acuerdo lucrativo con los Phillies de Filadelfia

El 'utility' capitalino evitó el arbitraje salarial y aseguró su permanencia con la organización a la que se unió en la segunda mitad de la temporada 2022 de las Grandes Ligas

Panamá/Edmundo Sosa se mantendrá con los Phillies de Filadelfia, al menos una temporada más, luego de que este jueves llegara a un acuerdo con esa organización. Esto fue anunciado por el propio equipo en sus redes sociales.

Según fuentes emanadas en las Grandes Ligas, el acuerdo con el jugador panameño es de 4.4 millones de dólares.

Además de Sosa, los Phillies llegaron a acuerdos con los peloteros Tanner Banks, Jhoan Duran, Jesús Luzardo, Alec Bohm y Bryson Stott. Con todos ellos evitaron acudir al arbitraje salarial.

"Los Phillies acordaron contratos de un año y evitaron el arbitraje con los lanzadores Tanner Banks, Jhoan Duran y Jesús Luzardo, los jugadores de cuadro Alec Bohm, Edmundo Sosa y Bryson Stott y el jardinero Brandon Marsh", precisó la organización de Filadelfia.

Esos acuerdos se suman a los alcanzados con los receptores Rafael Marchán y Garrett Stubbs el 21 de noviembre del año pasado.

Te puede interesar: MLB noticias: El perfil de 14 grandes agentes libres que siguen disponibles en el mercado

El capitalino se dispone a jugar su octava campaña en el béisbol de las Grandes Ligas a la que se incorporó en el año 2018 cuando era parte de la organización de los Cardenales de San Luis. Sosa llegó a los Phillies en la segunda mitad de la temporada 2022 en la 'Gran Carpa' y en ella ha desempeñado el rol de 'utility' por la habilidad que tiene de jugar varias posiciones en el terreno de juego.

En la temporada 2025, Sosa jugó 89 partidos en los que conectó 67 imparables en 243 turnos para un promedio de .276. Además conectó 11 cuadrangulares, anotó 30 carreras y empujó 39. Su slugging fue de .469 que, con un porcentaje de llegadas a base de .307, registró un OPS de .777.

Te puede interesar: Real Madrid noticias: Kylian Mbappé estaría en la final de la Supercopa de España ante Barcelona

Arbitraje salarial

El arbitraje salarial en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB) es un mecanismo para decidir el sueldo de un jugador cuando él y su equipo no se ponen de acuerdo en una negociación.

¿A quiénes aplica?

Aplica principalmente a jugadores que:

Tienen entre 3 y 6 años de servicio en MLB , y

, y Aún no son agentes libres.

(Existe una excepción llamada “Super Two”, para algunos jugadores con menos de 3 años, pero con mucho tiempo de servicio y buen rendimiento).

¿Cómo funciona?

Jugador y equipo negocian el salario para la siguiente temporada. Si no llegan a un acuerdo, ambos presentan una cifra (un salario propuesto). Un panel de árbitros independientes escucha los argumentos de ambas partes. El árbitro elige una de las dos cifras, sin punto medio.

Esto se llama "arbitraje de cifra final", y obliga a ambas partes a proponer números razonables.

Te puede interesar: Te puede interesar: NBA Noticias| Trae Young: Atlanta Hawks traspasan a su jugador referente, según medios

¿En qué se basan los árbitros?

Comparan al jugador con otros similares, considerando:

Estadísticas (promedios, jonrones, ERA, etc.)

Tiempo de servicio

Premios y reconocimientos

Salarios de jugadores comparables

Historial del jugador

No se toman en cuenta:

La situación financiera del equipo

El rendimiento en ligas menores

¿Por qué es importante?

Permite que los jugadores aumenten su salario antes de ser agentes libres .

. Evita que los equipos controlen totalmente los sueldos en esos años intermedios.

Muchas veces, el solo riesgo del arbitraje hace que ambas partes acuerden antes de llegar a la audiencia.

Te puede interesar: LPF noticias: Nuevo calendario y el regreso del fútbol en el mes de enero