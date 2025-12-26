MLB noticias: El perfil de 14 grandes agentes libres que siguen disponibles en el mercado

El béisbol de las grandes ligas temporada 2025 lo disfrutarás por TVMAX.

Panamá/A medida que el calendario marca el punto medio entre el final de la Serie Mundial y el inicio de los campos de entrenamiento en febrero, el mercado de las Grandes Ligas (MLB) mantiene a 14 de los 30 mejores agentes libres en busca de un nuevo contrato.

Estas piezas, que van desde bates de élite hasta brazos probados en postemporada, representan el último gran arsenal de talento disponible para la temporada 2026.

Aquí presentamos el perfil técnico y estadístico de estas figuras, sin considerar aún su destino final:

Artillería Pesada: Los Bates que Siguen en el Mercado

1. Kyle Tucker (RF): Clasificado como el agente libre número uno disponible, es descrito como una combinación inusual de habilidades de élite y un bateador zurdo de impacto inmediato.

2. Alex Bregman (3B): Un líder probado en el camerino que mostró su mejor versión en 2025 con una línea ofensiva de .299/.385/.553 antes de verse afectado por una lesión en el cuádriceps.

3. Bo Bichette (2B/SS): Destaca por su enfoque orientado al contacto y su capacidad para conectar líneas. Es una opción de lujo para fortalecer el cuadro interior.

4. Cody Bellinger (OF/1B): Un jugador de enorme versatilidad defensiva capaz de cubrir el jardín central, el izquierdo y la primera base, aportando además un bate zurdo de poder.

5. Eugenio Suárez (3B/DH): Aunque registró un OPS de .682 en la segunda mitad de 2025, mantiene su reputación de slugger con mucha fuerza en su madero y una presencia veterana respetada.

6. Kazuma Okamoto (3B/1B): Proveniente del béisbol japonés (NPB), este bateador derecho de 29 años fue una fuerza consistente en Asia, destacando una temporada de 41 cuadrangulares en 2023.

7. Luis Arraez (1B): El maestro del contacto por excelencia. Arraez es reconocido como un especialista en sencillos con una capacidad única para poner la pelota en juego y evitar los ponches.

8. J.T. Realmuto (C): A sus 35 años, sigue siendo la solución más sensata en la receptoría dentro del mercado, aportando experiencia de campeonato y un nivel de juego que pocos en su posición igualan.

En el Montículo: Brazos y Garantías

9. Ranger Suárez (SP): Zurdo con un historial impecable en postemporada. Aunque no es un lanzador de gran volumen de entradas (promediando 147 por temporada), es altamente efectivo limitando las carreras rivales.

10. Tatsuya Imai (SP): Con 27 años, llega desde la NPB con un historial consistente. Se perfila como una pieza de alto potencial y seguridad para cualquier rotación que busque frescura y talento internacional.

11. Framber Valdez (SP): Una auténtica "máquina de rodados". Desde 2022, Valdez promedia 30 aperturas por año con una sólida efectividad de 3.21, consolidándose como uno de los abridores más pulidos del mercado.

12. Zac Gallen (SP): Un lanzador duradero que ha sido un pilar desde 2019. A pesar de que su efectividad subió a 4.83 en 2025, terminó la campaña con señales de recuperación física.

13. Chris Bassitt (SP): El veterano de 36 años es sinónimo de estabilidad, habiendo alcanzado la marca de las 170 entradas lanzadas en cuatro temporadas consecutivas.

14. Lucas Giolito (SP): Antiguo candidato al premio Cy Young que busca un renacer. En 2025 registró una efectividad de 3.41 tras regresar de una cirugía mayor en el codo, mostrando destellos de su calidad previa.

Este grupo de 14 jugadores representa la última oportunidad para las franquicias de adquirir talento generacional o profundidad estratégica antes de que se cante "play ball" en la primavera.

Con información de MLB